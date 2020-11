Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Liiganousua yhä tavoittelevan FF Jaron toimitusjohtaja Fredrik Haga saapui seuran torstaiseen lehdistötilaisuuteen paperinivaska kädessä ja arvoituksellinen hymy huulilla. Kello oli 13.00.

– Sain kello 12.52 aluehallintovirastolta tiedot, joiden mukaan sunnuntain otteluun voidaan ottaa yleisöä. Ottelu pelataan Keskuskentällä, Haga sanoi.

Jaron ja KTP:n oli alunperin määrä kohdata jo toissa viikolla, mutta korona sotki suunnitelmat.

Sittemmin ottelulle löytyi uusi päivämäärä ja peli aiottiin pelata Tellushallissa. Ottelu olisi näissä skenaarioissa käyty ilman katsojia. Välillä näytti, että kausi lopetetaan kokonaan kesken.

Kaiken tämän jälkeen siis pelataan kuin pelataankin isänpäivänä Pietarsaaren Keskuskentällä ja yleisön edessä.

– Sanotaan, että on ollut erikoinen kausi, hymyili Jaro-laituri Joni Remesaho.

Poikkeuksellisia ovat asetelmat myös urheilullisesti. Kolmantena sarjassa majailevan Jaron on kiitos maalierovertailun voitettava neljällä maalilla noustakseen KTP:n ohi ja liigakarsintaan TPS:aa vastaan.

– Uskon, että niillä on paljon enemmän paineita kuin meillä, ennusti Remesaho.

Jaron huima sarjakausi siis kulminoituu neljän maalin haasteeseen. Onko punapaidoilla mitään mahdollisuuksia?

– Olemme tehneet tällä kaudella vähintään neljä maalia viidessä ottelussa, laski Haga.

– Ja voittaneet kaksi vastustajaa eli VPS:n ja KPV:n vähintään neljällä maalilla, täydensi valmentaja Jonas Portin.

PäävalmentajaNiklas Käcko heitti soppaan kysymyksen siitä, lähteekö KTP vain välttelemään liian suurta tappiota vai hakemaan voittoa.

Samanaikaisesti nimittäin ottavat sarjan toisessa jäljellä olevassa ottelussa toisistaan mittaa AC Oulu ja MP. Jos Oulu kompastuisi tappioon nousisi KTP voittaessaan suoraan liigaan.

– En pelaajana oikein edes osaisi lähteä otteluun niin, että ei yritettäisi voittaa, pyöritteli Remesaho.

KTP nousi keskiviikkona VPS:n vieraana tappioasemasta kahden maalin voittoon. Jaron leirissä toivotaan, että toistuva bussimatkailu Pohjanmaalle käy kotkalaisten voimille.

– Ja hekin ovat kärsineet koronakaranteenista. Heillä on ollut yhtä rikkonainen loppukausi kuin meilläkin, pyöritteli Käcko.

Jaron leiristä huokuu tyytyväisyys siitä, että joukkue on kauden viimeisessä sarjapelissä yhä mukana nousukamppailussa.

– Sillä, että kannattajat pääsevät paikalle tällaiseen otteluun on valtava merkitys. Meille tämä on all in, kaikki peliin, hehkutti Haga.

– Kannattaa muistaa, että peli kestää 90 minuuttia. Alussa ei kannata mennä liiallisella riskillä, muistutti Portin.

Loukkaantumistilanteen osalta on Jarolla ainakin kolme kysymysmerkkiä: toppari Toni Takamäki, pakki Guillermo Sotelo sekä laitalinkki Topi Järvinen.

Sotelon avuihin kuuluvia voimakkaita nousuja ja näkemyksellisiä syöttöjä Jaro kipeästi kaipaa, kun maaleja pitäisi mättää urakalla. Lisäksi argentiinalainen on noussut Jaron tärkeimmäksi erikoistilanteiden antajaksi.

Jarosta muistutetaan, että sunnuntain ottelussa on ehdoton maskipakko.