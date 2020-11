Kun brittien charter-lennot Lappiin loppuivat, muoniolaisyritys alkoi myydä rohkeilla mainoksilla talven "kuumia" rantalomia suomalaismatkailijoille



Mainoksessa alaston mies poseeraa jäisen järven rannalla. Vierellä on laavu, jossa loimottaa lämmin tuli. Mainosteksti vieressä kertoo nopeasti, mistä on kyse: Kylmä on uusi kuuma.