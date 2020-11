Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Liput liehuvat tänään ruotsalaisuuden päivän kunniaksi.

Jos haluaa tutustua suomenruotsalaisiin, heidän kulttuuriinsa ja perinteisiinsä, kannattaa mennä Luotoon, sillä se on Manner-Suomen ruotsinkielisin kunta. Luodon asukkaista jopa 92 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia.

Loppusyksyn kolea tuuli on karkottanut ulkoilijat Luodon Urheilupuiston lenkkipoluilta, mutta jalkapallokentän takaa kajahtaa laukauksia.

Kaksi nuorta ampumahiihtäjää tuijottaa pienoiskiväärin kiikaria keskittyneen näköisinä. Ammus singahtaa piipusta lähes äänen nopeudella. Taulurivistä kuuluu kolahdus osuman merkiksi.

Harjoittelumaasto on Teodora Westerlundille ja Rebecca Sandnäsille tuttu. Heidän kotinsa sijaitsee reilun 10 kilometrin päässä Pietarsaaressa.

Sollefteån hiihtolukiossa opiskelevat pietarsaarelaiset ampumahiihtäjät Teodora Westerlund ja Rebecca Sandnäs viettivät syysloman kotikonnuilla ja kävivät harjoittelemassa Luodon urheilupuistossa. Clas-Olav Slotte

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Puhut todella hyvää ruotsia!

Näin heille on usein sanottu Ruotsissa, kun he aloittivat opiskelun Sollefteån hiihtolukiossa viime elokuussa.

– Useimmat ruotsalaiset yllättyvät kuullessaan meidän puhuvan ruotsia. He eivät tiedä, että osa suomalaisista puhuu ruotsia äidinkielenään, kertoo Rebecca.

– Ruotsalaisilla on vaihtelevasti tietoa Suomesta. Toiset tietävät enemmän kuin toiset, toteaa Teodora.

Suomenruotsalaisuuden keskeisimpiin piirteisiin kuuluu kielen tuoma yhteys Ruotsiin. Suomenruotsalaiset katsovat ruotsalaisia lastenohjelmia ja lukevat ruotsalaisia kirjoja pienestä pitäen. Samalla he kasvavat ruotsalaiseen arvomaailmaan.

– Suurin ero suomalaisten ja ruotsalaisten välillä näkyy siinä, että ruotsalaiset ovat yleisesti ottaen sosiaalisempia ja puheliaampia. Ruotsalaiset ovat myös avuliaita, sanoo Rebecca.

– Suomenruotsi tunnetaan murteistaan. Lahden eri puolilla puhutta ruotsin kieli eroaa tietenkin ääntämyksessä. Joskus tietyt sanat voivat tarkoittaa eri asioita, hän jatkaa.

Teodora ei puolestaan näe suurta eroa suomalaisen, suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen kulttuurien välillä.

– Vaikea mainita eroja. Minun mielestäni suomenruotsalaiset muistuttavat ehkä enemmän suomen kieltä puhuvia suomalaisia kuin riikinruotsalaisia, hän arvioi.

Marraskuun 6. päivä Suomessa vietetään ruotsalaisuuden päivää, jolloin kaksikielisen Suomen ruotsinkielinen vähemmistö kokoontuu yhteen juhlistamaan omaa ruotsinkielistä kulttuuriperintöään.

Ruotsalaisuuden päivä on myös kansallinen liputuspäivä.

Oleellisena osana päivän juhlintaa ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä päiväkodeissa ja kouluissa lauletaan Modersmålets sångia eli äidinkielen laulua.

Ruotsalaisuuden päivä ei nostata suuria tunteita näissä nuorissa.

– Ruotsalaisuuden päivällä ei ole henkilökohtaisesti suurtakaan merkitystä. Merkkipäivälle annettiin paljon painoa alakoulussa ja sitä juhlittiin jonkin verran myös yläkoulussa. Modersmålets sång tuli tutuksi silloin, mutta muuten sitä ei ole tullut laulettua, Teodora muistelee.

Ampumahiihdossa urheilijan on nopeasti pystyttävä siirtymään kestävyyssuorituksesta rauhallisuutta vaativaan ammuntaan. Clas-Olav Slotte

He viettävät syyslomansa viimeistä päivää Luodon ampumahiihtoradalla. Illalla koittaa paluumatka Pohjanlahden vastarannalle.

Ruotsalaisuuden päivä olisi mitä ilmeisimmin jäänyt heiltä huomaamatta, elleivät he olisi osallistuneet tähän haastatteluun.

Ruotsalaisuuden päivän yhtenä tarkoituksena on kunnioittaa sitä, että Suomi on kaksikielinen maa, jossa suomenruotsalaisilla on oikeus käyttää äidinkieltään ruotsia.

Kielitaidosta on hyötyä, sillä se avaa ovia opiskeluelämässä, esimerkiksi naapurimaan lukioihin. Ruotsin kieli kytkee Suomen muihin Pohjoismaihin.

Nuoret urheilijat ovat kisamatkoillaan huomanneet, että ruotsinkielistä palvelua saa vain tietyillä alueilla Suomessa. Pohjanmaan lisäksi Uudellamaan rannikolla on kuntia, joissa pärjää ruotsin kielellä.

– Kisamatkoilla niin sanotussa suomenkielisessä Suomessa huomaa, että jotkut ymmärtävät ruotsia, mutta harvoin he kykenevät sitä puhumaan, sanoo Teodora.

Suomen kieli on tullut heille tutuksi koulussa. Westerlund kertoo ymmärtävänsä suomea hyvin, mutta puhuminen ja kirjoittaminen on jo selvästi vaikeampaa. Sandnäs pystyy myös puhumaan suomea.

– Ymmärrän käytännössä kaiken ja puhuminen on ihan okei, Rebecca kuvailee.

Sollefteå sijaitsee Västernorrlandin läänissä. Tuoreimman väestölaskennan mukaan kaupungissa on 8 643 asukasta.

Sollefteåssa sijaitsee myös tunnettu hiihtolukio, jonka entisiin oppilaisiin lukeutuvat muun muassa olympiakultaa voittaneet ruotsalaiset ampumahiihtäjät Hanna Öberg ja Sebastian Samuelsson, sekä MM-kultaa voittaneet maastohiihtäjät Frida Karlsson ja Ebba Andersson.

Lukion hyvä maine houkutteli myös Larsmo IF:ää edustavat ampumahiihtäjät Ruotsiin. Vaihtoehtoina olivat kotikaupungin Jakobstads gymnasium tai Vöyrin urheilulukio.

– Saimme mahdollisuuden opiskella Sollefteåssa ja päätimme käyttää tilaisuuden hyväksi. Sollefteåssa voin keskittyä ampumahiihtoon parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Teodora.

He eivät pettyneet valintaansa.

Hyvät maastot ja mahdollisuus keskittyä täysillä urheiluun ratkaisivat lukiovalinnan. Sollefteån lukiosta on helppo löytää muitakin samanhenkisiä nuoria, sillä lukiossa on 50 muuta hiihtäjää ja ampumahiihtäjää.

Sollefteån lukiossa on kaikkiaan 750 opiskelijaa. Hiihtäjien ja maastohiihtäjien lisäksi lukiossa on jalkapalloilijoita, tanssijoita ja jääkiekkoilijoita.

Sollefteån ampumahiihtoradan yhteydessä on 5,4 kilometrin pituinen asvaltoitu rullahiihtorata. Hiihtäjillä on käytössään omat kiinteistöt pukuhuoneineen, voimistelusaleineen ja säilytystiloineen, sekä oma sisäampumarata.

Ampumahiihtossa on kolme lajivalmentajaa, joiden lisäksi maastohiihtoon erikoistuneita valmentajia on neljä.

– He ovat kokeneita valmentajia, joilla on erityisosaamista urheilun eri osa-alueilta. He tarjoavat henkilökohtaista apua harjoitusten aikana. Koululla on useita minibusseja, joilla pääsee harjoituksiin ja leireille, kertoo Teodora.

Valmennustoimintaa johtaa suomalaissyntyinen, myöhemmin ruotsalaistunut Kari Korpela, joka tunnetaan merkittävänä ampumahiihtovaikuttajana Ruotsissa. Hän on toiminut Ruotsin SVT:n kommentaattorina ampumahiihdon suurkilpailussa.

– Kaikki perustuu urheilun ja opintojen yhdistämiseen ja hyvään suunnitteluun. Rasitus ei käy liian suureksi, sanoo Rebecca.

Hän jakaa Teodoran kanssa asunnon, jossa on kolme huonetta ja keittö. Koulu tarjoaa lounaan, mutta muusta ruokailusta opiskelijat vastaavat itse.

Aamupäivällä on kaksi harjoitusta, samoin iltapäivällä. Harjoitusmäärät vaihtelevat kausittain ja ne on mukautettu urheilijan tasoon.

– Omalla kohdallani harjoitukset vaihtelevat kuuden ja kuudentoista viikkotunnin välillä. Lokakuussa harjoittelin keskimäärin 11 tuntia ja 40 minuuttia viikossa.

Määrään ei ole kuitenkaan laskettu ampumaradalla vietettyjä tunteja.

Rebecca on harrastanut useita urheilulajeja pienestä pitäen, kuten maastohiihtoa, jalkapalloa, telinevoimistelua ja jääkiekkoa. Sitten hän hurahti ampumahiihtoon, jossa urheiljan on nopeasti pystyttävä siirtymään kestävyyssuorituksesta rauhallisuutta vaativaan ammuntaan.

– Laji tuntui viehättävältä, koska suoritus koostuu useista osa-alueista. Ammunta tuo suoritukseen oman mausteensa, eikä koskaan voi tietää miten kisassa käy. Oikeastaan vasta Sollefteåssa päätin ottaa ampumahiihton päälajikseni, hän sanoo.

Hän on saavuttanut ampumahiihdossa useita SM-mitaleja. Lisäksi hän on menestynyt maastohiihdossa kansallisella tasolla.

– Tulevan talven päätavoitteena on päästä junioreiden MM-kisoihin, minkä lisäksi haluan menestyä SM-kisoissa sekä ampumahiihdossa, että maastohiihdossa.

Korona asettaa oman rajoitteensa tulevalle kaudelle. Hän aikoo osallistua Suomessa vain tärkeimpiin kisoihin, mutta muuten kisat käydään pääasiassa Ruotsissa.

Myös Teodora on menestynyt ampumahiihdossa ja maastohiihdossa SM-tasolla. Hänkin on harrastanut useita lajeja.

– En ole vielä valinnut päälajiani, mutta se kallistuu ampumahiihdon suuntaan. Kilpailen yhä ampumahiihdon lisäksi maastohiihdossa ja yleisurheilussa. Ampumahiidossa viehättää sen tarjoama jännitys, kun kaikkea ei ratkaista ladulla, pohtii Teodora.

Hiihtolukio luo turvalliset puitteet itsenäistymiselle. Pietarsaarelaisnuoret eivät ole poteneet koti-ikävää. Heillä on seuraa toisistaan ja uusista ruotsalaisista kavereista.

– Ruotsista saa kaiken tarvitsemansa, mutta otan mielelläni mukaan suomalaista kahvia ja makkaraa, sanoo Rebecca.

Hiihtolukio on nelivuotinen opinahjo. Heillä ei ole vielä selvää kuvaa, mitä he aikovat tehdä ylioppilastutkinnon jälkeen. Rebeccan haavelistalla on ainakin opettajan ammatti.

– Viihdyn hyvin Sollefteåssa ja voisin ajatella jääväni Ruotsiin lukion jälkeen, pohtii Rebecca.

– Kaikki mahdollisuudet ovat vielä avoinna sekä Ruotsin, että Suomeen palaamisen suhteen. Minulla on vielä aikaa miettiä, sanoo Teodora.