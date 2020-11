Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Luontevimmin oma kieli ja kulttuuri näkyvät arjessa – Ruotsalaisuuden päivä korostaa ruotsinkielisten roolia Suomessa

Tiedätkö, että Manner-Suomen ruotsinkielisin kunta sijaitsee Keskipohjanmaan levikkialueella? Luodon asukkaista yli 90 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia.

Keskipohjanmaan lukijat pääsevät vierailemaan tänään Luodossa eli ruotsiksi Larsmossa. Tapio Lehtinen ja Clas-Olav Slotte ovat tavanneet kaksi nuorta ampumahiihtäjää Luodossa, jossa Pietarsaaressa asuvat Teodora Westerlund ja Rebecca Sandnäs harjoittelevat. Nuoret urheilijat opiskelevat Ruotsissa, jossa on mahdollista yhdistää opinnot, urheilu ja oma äidinkieli.

Ruotsalaisuuden päivä on kansallinen liputuspäivä ja sen tarkoituksena on tuoda esiin kaksikielisen Suomen ruotsinkielisiä ja heidän kulttuuriaan. Ruotsinkielisissä ja kaksikielisissä kouluissa ja päiväkodeissa juhlitaan vähemmistön kieltä ja kulttuuriperintöä.

Ruotsinkielisyys on osa Suomen historiaa ja elävää nykyisyyttä ainakin osassa Suomea. Se näkyy kodeissa, kouluissa ja työelämässä. Monelle suomalaiselle se sattuu olemaan syntymässä saatu äidinkieli, joka on sydämen ja tunteiden paras välittäjä.

Se voi näkyä konkreettisesti vaikka siten, että monet seuraavat ruotsalaista viihde-elämää, katsovat Ruotsin televisiota ja tuntevat myös ruotsalaista elämänmenoa. Ruotsiksi syödään, laitetaan ruokaa ja tehdään töitä kuten suomeksikin.

Naapurimaa Ruotsi on lähellä. Theodora Westerlund ja Rebecca Sandnäs ovat omineet ruotsin kielen osaamisestaan käytännöllisen hyödyn. He ovat muuttaneet Ruotsiin opiskelemaan. Kielitaito mahdollistaa kenties laajemmat mahdollisuudet valita työ- ja opiskelupaikka. Kynnys toiseen maahan muuttamiseen on alhaisempi, kun osaa kieltä ja tuntee myös kulttuuria.

Suomen rannikon kunnissa kaksi kieltä näkyvät usealla tavalla. Parhaimmillaan se näyttäytyy luontevana osa elämää, jossa jokainen saa tärkeimmät palvelut omalla äidinkielellään ja voi puhua haluamaansa kieltä. Pohjalaiskunnissa ruotsin kieli näyttäytyy hienona murteiden sarjana, joiden omaleimaisuuden kuulee suomenkielinenkin.

Rikkautta elämään voi tuoda se, että ottaa huomioon myös muista kuin omasta kieli- ja kulttuuripiiristä tulevat ihmiset. Sitä ei tarvitse tehdä juhlapuheissa vaan ihan normaalissa elämässä ihmisten kesken. Perjantaina päivää juhlitaan myös muun muassa Kannuksessa.