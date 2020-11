RUSK-festivaali perutaan tältä vuodelta – Pietarsaaren alueen koronatilanne siirtää kamarimusiikkitapahtuman vuoteen 2021

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

RUSK - kamarimusiikkia Pietarsaaressa -festivaali siirretään vuoteen 2021. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää 17.-21.11.2020.

Järjestäjät kertovat tiedotteessa, että siirto johtuu Pietarsaaren koronatilanteesta ja päätös tehtiin yhdessä alueen lääkäreiden ja virkamiesten kanssa. Vaikka covid-19 tilanne Vaasan sairaanhoitopiirissä on parantumassa, on Pietarsaaren tartuntatilanne on huonontunut viimeisen viikon aikana.

Järjestäjien mukaan päätös ei ollut helppo. "Järjestäjä ja festivaaliryhmä todella halusi toteuttaa festivaalin suunnitellusti, varsinkin näinä aikoina, kun tarve kulttuurille on suurempi kuin koskaan aikaisemmin", tiedotteessa todetaan.

RUSK-konserttien sijaan Pietarsaaresta lähetetään viikon 47 lopulla kaksi striimattua konserttia yhteistyössä Yle Klassisen kanssa. Niissä tulee esiintymään pienempi ryhmä artisteja, joista kerrotaan myöhemmin. Konsertit striimataan ilman yleisöä.

RUSK-festivaali on vuodesta 2013 Pietarsaaressa järjestetty kamarimusiikkitapahtuma, jonka perustivat klarinetisti Christoffer Sundqvist ja säveltäjä Sebastian Fagerlund. Tapahtuman taiteellisena johtajana aloitti tänä vuonna Anna-Maria Helsing.

