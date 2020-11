Lohtajan seurakuntaneuvoston jäsenten mielipide: "Kenellä on oikeus rajoittaa pääsyä kunnioittamaan viimeistä kertaa läheistä ja ystävää?"

Seurakuntayhtymästä saimme melkoista selitystä (KP 29.10.), jota lohtajalaiset kovasti ihmettelevät. Rahaa on kyllä pantu jo Seurakulmaan, jonka kelvottomuudella tarkoitamme sitä, ettei se palvele seurakunnan tarpeita; muista dokumenteista ei allekirjoittaneilla ole tietoa. Nyt yhtymä on syytämässä rahaa vanhaan, arvokkaaseen Lohtaja-taloon – kouluun, joka on tiloiltaan ja seurakuntakodiksi täysin riittämätön.

Lohtaja-talolla on ollut ainakin kaksi muistotilaisuutta, joissa molemmissa on jouduttu omaisia kutsulla valikoimaan, ja korona-aikana ikävä tilanne vielä korostui. Yleensähän täällä on tapana kutsua muistotilaisuuteen yleisellä kutsulla. Kun laskimme eräänkin suvun jälkikasvua, joka varmasti sukulaisensa hautajaisiin osallistuisi, luku on 250 henkilöä pelkästään lähisuvusta. Lohtajalla on useita sukuja, joissa päästään tällaisiin lukuihin. Kenellä on oikeus rajoittaa pääsyä kunnioittamaan viimeistä kertaa läheistä ja ystävää?

Lohtajalla on toki edustus Kokkolan seurakuntaelimissä, mutta meidän äänemme ei ole riittävä. Surullisinta on se, että lohtajalaisia, tilojen käyttäjiä, ei ole nyt kuunneltu.

Se raha, jonka Lohtajan seurakunta sai kirkon korjaukseen, tapahtui jo liittymävaiheessa kymmenen vuotta sitten. Uuden seurakuntakodin rakentaminen ei voi todellakaan olla rahasta kiinni. Seurakuntayhtymä sai "vain" 900 hehtaaria hakkaamatonta metsää, jonka arvo voidaan laskea näin: keskihinta Keski-Pohjanmaalla on noin 3500 e/ha. Metsämaan arvo on näin reilut 3 miljoonaa, eli seurakuntayhtymän vastauksessa mainittu 345 000 e on vain yhden vuoden myyntitulos. Parhaillaankin entisiä Lohtajan srk:n metsiä hakataan mm. Lapukassa.

Tilanne herättää voimakkaita tunteita Lohtajalla. Ikävää olisi, jos täällä jouduttaisiin keräämään nimiä listaan, jolla vastustetaan nykyistä suunnitelmaa. Muutama lohtajalainen on jo esittänyt myös keräyksen järjestämistä uuden seurakuntakodin rakentamiseen.

Emme halua myöskään pilata vanhaa arvokasta koulua: lisäsiivet, rampit, saniteettitilat ja seinien siirrot eivät kunnioita arvokiinteistöä. Lohtaja-talo palvelee kyllä edelleen monissa muissa, pienissä tilaisuuksissa, mutta ennen kaikkea sillä on merkittävä rooli Lohtajan ja Keski-Pohjanmaan kulttuurihistoriassa – onhan Lohtajalla Keski-Pohjanmaan ensimmäinen kansakoulu, rakennettu jo 1896.

Lohtajan seurakuntaneuvoston jäsenet

Taisto Hernesmaa

Heikki Niemi

Tuomo Ojala