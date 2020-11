Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Ikääntynyt ja parhaimmillaan

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

La Rioja Alta Lat 42 Gran Reserva 2012, Espanja, 19,49 €

Tällä kertaa satuin vain huomaamaan myymälän ylähyllyllä tutun etiketin ja päätin saman tien, että on syytä esitellä Lat42 Gran Reserva muillekin. Vähän kalliimpi, mutta itse asiassa kyseessä on edullinen ikääntynyt punaviini, muut hyvät Riojan espanjalaiset gran reservat maksavat selkeästi enemmän. Ja jostain syystä minusta tämä on erinomainen viini joulupöytään. Ihan sama mitä ruokaa, viini on juhlava.

Sen tuoksu on juuri sitä mitä kypsyneen riojalaisen pitääkin olla. Pehmeää mustaherukkaa, ylikypsää kirsikkaa ja erityisesti vaniljaa. Runsaasti tynnyrikypsytyksestä tullutta vaniljaa, joka nousee tuoksusta selkeästi esiin. Tuoksu on aika perinteinen, vaikka Lat42 onkin modernimmasta päästä La Riojan Altan tuotantoa.

Maku on tasapainossa tuoksun kanssa, kypsiä marjoja, pehmeät hapot, vaniljaa ja Tempranillon mansikkaisuutta. Pitkä jälkimaku hivelee makuaistia ja viini kestää ruokaa hyvin. Grillattu lampaankare ja valkosipuliperunat on täsmäruokaa näin maukkaalle viinille keskellä syksyä. Lat42 ei ole ihan halpa, mutta on hintansa arvoinen. Jos tykkää muutenkin Espanjan punaviineistä.