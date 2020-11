Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Ollaanko kohta maalissa vai vieläkö saamme jännittää? – Bidenin presidentillinen puhe yritti korjata Trumpin vilppiväitteistä aiheutuvaa hajaannusta

Yhdysvaltain presidenttikamppailu on vienyt ajan ja ajatukset jo monta päivää. Tuskin koskaan ovat suomalaiset seuranneet tällä intensiteetillä läntisen suurvallan asioita kuin keskiviikosta lähtien. Yksi jos toinen on kysynyt, miksi vaalit saavat niin paljon tilaa esimerkiksi mediassa. Ihan hyvä kysymys, johon on suhteellisen helppo vastata.

Yhdysvallat on merkittävä valtio, jonka esimerkki ja trendit näkyvät muuallakin. Kysymys on muun muassa kaupasta ja politiikasta, ilmastopolitiikasta ja koronan hoidosta. Yhdysvalloissa nähdään sellainen kansan kahtiajakautuminen, josta pitäisi kiireen vilkkaa ottaa opiksi.

Istuvan presidentin Donald Trumpin syytökset epärehellisistä vaaleista ja vaalivilpistä ovat järkyttäviä. Jos presidentti ei usko oman maansa demokraattiseen prosessiin, ollaan poikkeuksellisessa tilanteessa. Ulkomaiset vaalitarkkailijat eivät ole havainneet mitään sen suuntaista.

Jos Donald Trump on repinyt kuiluja kautensa aikana, hän tekee sitä myös häviön hetkellä. Yhdysvaltain presidentille tuntuu olevan tärkeämpää voittaa vaalit kuin saada kansakunta toimimaan samaan suuntaan. Hän ei Valkoisesta talosta lähtiessään tasoita vastustajansa Joe Bidenin tietä vaan jatkaa koneistoineen toimintaansa. Donald Trump ei lakkaa olemasta ja vaikuttamasta kautensa jälkeen.

Varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa Yhdysvaltain tuleva presidentti (jos ei jotain käsittämätöntä tapahdu lähituntien ja -päivien aikana) JeBiden piti kotikaupungissaan puheen, jonka piti olla jo varsinainen voittopuhe. Biden ei julistautunut voittajaksi, mutta piti presidentillisen puheen. Hän puhui yhdysvaltalaisten tuomisesta yhteen koronaviruskriisin keskellä. Se on kovin toisenlaista puhetta kuin Valkoisen talon nykyisen haltijan riidan kylväminen.

Ollaan siis erittäin todennäköisesti matkalla hetkeen, jolloin Demokraattien Joe Bidenista tulee Yhdysvaltain presidentti. Bidenin vaalivoitto tekee Kamala Harrisista maan ensimmäisen naispuolisen varapresidentin.