Joe Bidenin voitto voi pian ratketa kahdella tapaa – kannattajat kokoontuneet odottamaan voitonjuhlia suurissa kaupungeissa – katso kuvat

Ihmiset Yhdysvalloissa ja kaikkialla maailmassa pidättävät hengitystään odottaen, mistä osavaltioista ratkaiseva helpotuksen tuova uutinen saadaan.

Useimmat odottavat ensisijaisesti ääntenlaskun valmistumista Joe Bidenin lapsuuden osavaltiossa Pennsylvaniassa, joka riittäisi yksinään takaamaan Bidenin voittoon tarvitsemat 20 lisävalitsijaa.

Biden on Pennsylvaniassa puoli prosenttiyksikköä johdossa kello 11 lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Jos kuitenkin 95 prosenttiin ehtinyt Pennsylvanian ääntenlasku vielä kestää, kaksi läntisempää osavaltiota riittää oikeuttamaan voitonjulistuksen edellyttäen, että myös Bidenin hieman taas kasvanut noin 0,1 prosenttiyksikön johto Georgiassa kestää. Georgiassa edessä on tarkastuslaskenta tuloksen valmistuttua, mutta sitä ensimmäisessä vaalituloksen toteamisessa tuskin jäädään odottelemaan.

Kaksi ratkaisevaa tekijää saattavat olla Nevada ja Arizona. Nevadassa on laskettu 93 prosenttia ja Biden johtaa 1,8 prosenttiyksiköllä varman tuntuisesti. Arizonassa on laskettu 97 prosenttia ja Biden on vajaan prosenttiyksikön edellä.

Koko maan yhteisäänimäärässä Bidenin ennätyksellinen lukema on 74,4 miljoonaa, ja sillä hän on voittamassa Trumpin äänimäärässä yli neljällä miljoonalla äänellä.

Pääkaupunki Washington äänesti yli 90-prosenttisesti Bidenia. Demokraattien kyltissä lukee tärkeä viesti: "Trump on ohi". epa08803739

Bidenin voitonjuhlien alkamista saadaan kuitenkin vielä odotella. Tilanne on niin kärjistynyt ja tulos keikahtanut vaalipäivän ensiksi lasketuista äänistä päälaelleen jo kerran, joten niin CNN kuin muutkin johtavat uutiskanavat pitävät yhä jäissä perinteistä voittajajulistustaan.

– On tärkeämpää saada se oikein kuin saada se nopeasti, uutisankkuri Don Lemon sanoi CNN:n jo neljättä vuorokautta jatkuvassa suorassa tuloslähetyksessä.

Trumpia lähellä oleva Fox News pidättelee sekin voitonjulistustaan. Kanavalle olisi poliittisesti hankalaa joutua ensimmäisenä kertomaan katsojille, että Trump on hävinnyt samalla, kun presidentti ampuu julki väitteitä vaalien vääristelystä ja varastamisesta.

Fox Newsin tuloslukujen uutisointia pidetään journalistisena, vaikka moni kanavalla toistaakin Trumpin puheita.

"Saat potkut" oli lause, jonka tv-tähti Donald Trump teki tunnetuksi Diilissä. Nyt potkujen maku alkaa tuntua omassa takamuksessa. epa08803446

"Trump ulos heti", vaativat voitonjuhliaan odottelevat demokraattien kannattajat ainakin New Yorkissa ja Philadelphiassa. Uutiskuvien perusteella myös New Yorkissa Manhattan on täyttymässä ihmisistä, jotka eivät malttaisi millään odottaa Trumpin repivän ja ravistelevan presidenttikauden loppumista. New Yorkin osavaltio ja etenkin jättiläiskaupunki itse on vahvasti demokraattienemmistöinen.

Monelle Yhdysvalloissa Trumpin tappio on huojentava tieto. Se on merkki kampanjoineen yli neljä vuotta kestäneen poliittisen painajaisen päättymisestä.

Samaan aikaan presidentti itse on ollut harvinaisesti hiljaa samalla, kun lakimiesarmeija pyrkii kyseenalaistamaan vaalien tuloslaskentaa kautta maan miten vain voi. Toistaiseksi työ on ollut tuloksetonta. Myös Bidenin leirillä on mediatietojen mukaan 600 juristia työssä vasta-argumentteja laatimassa.

Nw Yorkin keskustan Washington Square Parkissa väki odottaa Bidenin ja varapresidentti Kamala Harrisin voitonjuhlia ja hehkuttaa vuoden 2020 "sinistä aaltoa". epa08803860

Bidenin rauhoittava viesti aamuyöstä Suomen aikaa tv-puheessa oli, että on odotettava kärsivällisesti ja annettava ääntenlaskijoiden tehdä tehtävänsä loppuun.

Epäilystäkään ei ole siitä, etteikö Biden valmistelisi voitonpuhettaan, vaikka sen pitämisen ajankohdasta ei ole vielä varmuutta.

Bidenin kampanjakeskukseen Delawaren osavaltion Wilmingtonissa on kokoontunut jättimäisen pysäköintialueen täydeltä innostuneita ihmisiä odottamaan suurta voitonjuhlaa.

Biden, 77, on esiintynyt pitkälti samaan tapaan kuin vaalikampanjan ratkaisuvaiheissa. Hän korostaa kärsivällisyyttä, demokraattisen prosessin tärkeyttä ja arvokkuutta, eikä vielä aamuyön esiintymisessään julistanut voittoa.

Pitkän linjan poliitikko aikoo ottaa maan korkeimman viran vastaan korostaen hillittyä tyyliä ja toimintatapaa, joka on lähes täysi vastakohta Trumpin esiintymisille. Hän on nimennyt tärkeimmäksi tehtäväkseen sen, ettei olisi enää punaisia ja sinisiä osavaltioita vaan "ainoastaan yhdistyneet vallat", Yhdysvallat.

"Hyvät asiat tapahtuvat Philadelphiassa", luki kyltissä Pennsylvanian kongressikeskuksen edustalla, kun demokraattien kannattajat pitivät kokoustaan. epa08803813

Helppoa siitä ei tule. Epäilys on vahva, että vaalin todennäköinen häviäjä, republikaanipresidentti Trump, ei aio pitää perinteiseen tapaan tappion tunnustavaa puhetta.

Neljä vuotta sitten Trumpille vaalit hävinnyt Hillary Clinton poistui valtakunnan politiikan huipulta sellaisen puheen myötä. Tappionsa tunnustanut Clinton muistutti lasikattoon isketyistä monista halkeamista ja vakuutti nuorille tytöille kautta maan, etteivät nämä saa koskaan luopua unelmastaan nousta presidentiksi.

Washingtonissa pohditaan nyt sitäkin, mitä kaikkia tavanomaisia hyviä tapoja Trump aikoo rikkoa ennen kuin lopulta joutuu väistymään virastaan. Osallistuuko Trump esimerkiksi tammikuussa Bidenin virkaanastujaisiin?

Sinne hänet saattaisi pakottaa esimerkiksi oman nimen ja samalla liikemerkin tunnettuna pitäminen.