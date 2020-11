Vestia Oy:n vastine Kauko Kivilehdolle: Jätelaissa kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmä on jo tällä hetkellä poikkeus ja tulevan lakimuutoksen myötä se tulee poistumaan

Kuljetusjärjestelmäkysymyksen ympärillä pyörivässä jätesodassa ei näemmä vieläkään nähdä kylmenemisen merkkejä. Kauko Kivilehdon mielipidekirjoituksessaan (KP 1.11.2020) esille tuomilla eväillä näin ei ainakaan tule käymään. Sodan retoriikasta puhuttaessa on hyvä muistaa, että matkassa on usein reipas annos propagandaa, jolla omaa asiaa pyritään edistämään. Ratkaisun eväiksi tarjottavan kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmän kohdalla jätetäänkin aina mainitsematta todellinen syy, jonka takia sitä puolustetaan; taloudellisen voiton teko kuntalaisen kustannuksella.

Tätä seikkaa ei tässä sodassa kiinteistönhaltijan järjestelmää suitsuttavien Tiltujen viestissä kuule, vaan omaa kantaa ajetaan ohi asian menevillä keinoilla laillisten hallintopäätösten kyseenalaistamisesta aina päättäjien peilikuviin. Jotta lukijalle jäisi mahdollisuus muodostaa oma käsitys mielipiteitä syvästi jakavasta ”sotatilasta”, niin yhtiömme kokee jälleen tarpeelliseksi oikaista esitettyjä väitteitä ja tuoda kunnan järjestelmää puoltavat näkökulmat esille.

Väite päättäjien painostamisesta jätteenkuljetuksen kunnallistamiseksi kuulostaa oudolta, koska perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Kieltämättä imartelevaa kuulla näinkin absurdi väite, että muutamalla kuntaomisteisella jätehuoltoyhtiöllä olisi tässä maassa niinkin suuri valta, että päättäjät painostettuina tekisivät mitä käsketään. Painostuksesta ei siis ole kyse, vaan lainsäätäjä on vain viemässä suomalaista jätehuoltoa kohti yleiseurooppalaista hyväksi havaittua mallia, jossa kokonaisuuden hallinnoinnista vastaaminen kuuluu kunnan tehtäviin. Jätelaissa kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmä on jo tällä hetkellä poikkeus ja tulevan lakimuutoksen myötä se sieltä tulee poistumaan.

Toisin kuin Kivilehto väittää, jätehuoltoyhtiö ei laadi pelisääntöjä asiakkaan tekemän lajittelun ja keräysvälineistön osalta. Tätä julkista päätäntävaltaa pitävät hallussaan jätelautakunnat, jotka viranomaisen roolissa tekevät em. asioihin liittyvät päätökset. Erikoinen on lisäksi väite, että jätteen kuljettamistapa ei vaikuttaisi mitenkään kierrätystalouden onnistumiseen. Kiinteistönhaltijan järjestelmässä usein nähdään tilanne, jossa saman tien varrelta käy astioita tyhjentämässä usean yhtiön jäteautot. Ympäristöystävällistä toimintaa? Ainakin logistinen tehokkuus on hyvin kaukana, mutta sehän korjataan hyväkatteisella kiinteistökohtaisella hinnoittelulla, jota asiakkaan on vaikea vertailla.

Olennaista olisikin vertailla järjestelmiä, mutta johtuneeko sellaisen vertailun lopputulemasta, että kirjoitusta viedään sujuvasti yhtiömme toiminnan ja olemassaolon kyseenalaistamiseen. Kivilehto tiedustelee kirjoituksessaan, että minkä laillisten päätöksien perusteella Vestia Oy yleensä kilpailuttaa jätekuljetuksia tai toimii muutoin tehtävässään. Vastaus lähtee jälleen jätelaista, jonka 43 §:n perusteella Vestia Oy:n omistajakunnat ovat siirtäneet kunnan vastuulle kuuluvat jätehuollon käytännön tehtävät, ml. kuljetusten järjestämisen, omistamalleen yhtiölle.

Epämääräisten vihjailuiden sijaan olisi mukava saada tietoon selkeät epäkohdat yhtiön toiminnan laillisuudessa, jotta tarvittavat viranomaistutkinnat ja korjaavat toimet voidaan suorittaa. Näin toki on jo moneen kertaan tehty eri oikeusasteissa, kuten Kivilehto kirjoittaa. Päätöksistä valittamisen mahdollisuus kuuluu oikeusvaltion periaatteisiin, tarvittaessa jopa väärin perustein, kuten Vestian tapauksessa on jatkuvasti käynyt. Lopputulema näissä mainituissa käsittelyissä on toistuvasti ollut se, että yhtiön toiminta ja sen perusta on todettu olevan lain ja asetusten mukaista.

Lainmukaista on myös Vestian tytäryhtiön toiminta, jolla toimialueemme yrityksille on tarjolla laajemmin vaihtoehtoja jätteenkäsittelypalveluiden tarjonnan osalta. Kuntaomisteinen osakeyhtiö ei siis ilmeisesti saisi omistaa toista yhtiötä, joka toimii vapailla markkinoilla samojen pelisääntöjen mukaan kuin muutkin alan toimijat? Tytäryhtiömme tuoma tulos ohjautuu alueemme kuntalaisten hyväksi, joten tässäkin kohtaa voivat alueemme kuntapäättäjät todeta peilikuvan olevan kunnossa, koska edelleen on toimittu kuntalaisen parhaaksi.

Tulevan jätelakimuutoksen myötä koko valtakunnassa siirrytään kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen malliin. Tästä hyötyvät niin kuntalaiset kuin urakoihin osallistuvat kuljetusyrittäjät järkevän kokoisien ja kannattavien urakkakokonaisuuksien myötä.

Olavi Soinio

toimitusjohtaja

Vestia Oy