Pyhäjärven Pohti Ski Teamille seurahistorian ensimmäinen viestivoitto maastohiihdon Suomen cupissa

Pyhäjärven Pohti Ski Teamin kolmikko Joel Ikonen, Heikki Korpela, Joni Mäki teki sunnuntaina Vuokatissa seurahistoriaa voittamalla ensimmäisen kerran maastohiihdon Suomen cupin viestin. Pohti Ski Team voitti miesten 3x6 kilometrin kisan 7,4 sekunnin erolla Jämin Jänteeseen. Puijon Hiihtoseura oli kolmas.

Pohti Ski Team perustettiin vuonna 2013. Tallia on kasvatettu vuosien mittaan tasaisesti.

– Itse olen ollut alusta lähtien mukana ja kauan tätä on jahdattu. Kun se nyt tuli, seuraava tavoite on SM-viestin voitto. Tällä voitolla on suuri merkitys seuran hiihtäjille ja taustajoukoille, sunnuntaina toista osuutta hiihtänyt Heikki Korpela totesi Ylen tv-haastattelussa.

Sunnuntain kisaa Pohti hallitsi alusta alkaen. Joel Ikonen ja Korpela petasivat ankkuri Joni Mäelle kolmen sekunnin eron Jämin Ristomatti Hakolaan. Koko viikonlopun vahvasti esiintynyt Mäki ei päästänyt Hakolaa peesiin, ero venyi parhaimmillaan kymmeneen sekuntiin.

Maalisuoralla Mäellä oli varaa lasketella ja miettiä voittotuuletusta. Sen hän "varasti" Hakolalta ja pisti sauvan tuppeen maaliviivan ylitettyään.

– Vähän ehdin tuuletusta miettiä ja päätin sitten lainata kaverilta, Mäki naureskeli tv-haastattelussa.

Suomen cup jatkuu parin viikon kuluttua Taivalkoskella, jossa ohjelmassa ovat perinteisen sprintit ja vapaan normaalimatkat.

– Mielenkiinnolla odotan, miten perinteisen sprintti kulkee, viikonloppuna muilta karkuun hiihtänyt Mäki ennakoi.

Naisten 3x4 kilometrillä voittoon hiihti Hämeenlinnan Hiihtoseura joukkueella Anni Kainulainen, Maija Hakala, Laura Mononen. Kakkoseksi sijoittui Kainuun Hiihtoseura, jonka viestin avasi Reisjärven Pilkkeen kasvatti Anni Alakoski. Heini Hokkanen ja Anne Kyllönen olivat muut hiihtäjät. Eroa kärkeen jäi 5,2 sekuntia. Vantaan Hiihtoseura oli kolmas.