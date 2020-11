Turha turnaus – Juha Savela arvioi viikonlopun jääkiekon EHT-turnauksen merkityksen olemattomaksi

Jääkiekkoliitto sai tahtonsa läpi ja Helsingissä pelattiin kansainvälisen kiekkokauden avaava perinteinen EHT-turnaus – poikkeusoloissa kuten kaikki tietävät. Eurokiekon maajoukkueturnaukset tapaavat normioloissakin olla enemmän tai vähemmän pakkopullaa, mutta koronaviruksen puristuksessa Helsingissä nähtiin turha turnaus.

Se pelattiin, koska Jääkiekkoliitolla on turnauksen järjestämiseen liittyen taloudellisia velvoitteita yhteistyökumppaneiden ja televisiosopimuksen suuntaan. Periaatteessa raha puhui. Käytännössä ei, kun yleisörajoitukset ja muut koronan vaatimat erityistoimet söivät taloudellisen tuloksen.

Isänpäivän viikonloppuun ajoittuva turnaus on normaalisti Jääkiekkoliitolle rahasampo ja maajoukkuetoiminnan näyttöpaikka, jonne kootaan myös Euroopassa pelaavista suomalaisista paras leijonajoukkue.

Nyt siihen ei tunnetuista syistä ollut edellytyksiä. Se näkyi myös kaukalossa. Vähiin siis jäivät myös pelaajanäytöt päävalmentaja Jukka Jaloselle ajatellen kevään MM-kisoja, joiden pelaaminenkin on ylipäätään epävarmaa.

Surkuhupaisan puolelle kääntyi Leijonien torstain avauspeli Venäjän alle 20-vuotiaiden maajoukkuetta vastaan. Venäläisjunnujen viedessä Leijonia huolella Aamulehden kollega Pekka Aalto ehti Twitterin puolella tämän viikon teemaan liittyen vaatimaan maalilaskennan lopettamista: STOP COUNTING GOALS!.

Mutta eipä tämäkään vaatimus toteutunut. Maalit laskettiin ja Venäjän junnut voitti niin Leijonat kuin koko turnauksen. Vaikeaa oli siis muillakin nuoria venäläisiä vastaan. Päätöspelissä Leijonat toki pesi kasvojaan ja kaatoi Ruotsin. Siitä huolimatta kotimaisen kiekkoliigan taso on turnauksen perusteella huolestuttavan kaukana KHL:stä.

Tosin se ei ole tällä hetkellä kotimaisessa (liiga)kiekkoilussa huolista suurimpia, kun seurat käytännössä kamppailevat olemassaolostaan. Koronakriisiltä eivät ole suojassa vakavaraisimmatkaan liigayhteisöt.

Liigaseuroissa on alkanut jo toinen yt-kierros Jyväskylässä, Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Kovin kummoinen ennustaja ei tarvitse olla, kun povaa tälle listalle jatkoa lähiviikkoina.

Ahdingosta ulospääsyn kannalta vaikeinta on, että ongelmien syynä on kasvoton virus, jota vastaan kaikki yrittävät parhaansa mukaan taistella. Liigaseuroissa – ja muissa urheiluseuroissa – on esimerkiksi tehty varmasti kaikki voitava, jotta katsojien olisi turvallista tulla peleihin. Mutta paha on tavan katsojaakaan mennä syyllistämään yleisökadosta, kun terveydenhuollon ammattilaisilta tulee päivittäin viestiä välttää yleisötilaisuuksia.