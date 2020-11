Yhdysvaltain kadut täyttyivät Joe Bidenin voiton juhlijoista – "Nyt on syytä juhlia. Olemme odottaneet niin kauan"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Tuhansia ihmisiä kerääntyi lauantaina kaduille lähes saman tien sen jälkeen, kun yhdysvaltalaiset tiedotusvälineet olivat ilmoittaneet demokraatti Joe Bidenin voittaneen presidentinvaalit.

Bidenin kannattajat tanssivat, paukuttivat kattiloita, tööttäsivät autojen torvia ja heiluttivat Yhdysvaltain lippuja sekä Bidenin kampanjakylttejä. Valkoisen talon läheisyydessä kadut tukkeutuivat juhlijoista ja jotkut istuivat autojensa katoilla. Myös New Yorkin Times Squarelle kerääntyi paljon juhlijoita.

– Olin bussissa ja hyppäsin ulos tullakseni suoraan Valkoiselle talolle. Nyt on syytä juhlia. Olemme odottaneet niin kauan, washingtonilainen Donna Thomas kertoi uutistoimisto Reutersille.

Suurin osa kaduille kokoontuneista käytti kasvomaskia, jotta koronavirus ei pääsisi leviämään. Spontaaneja juhlia muodostui lauantaina eri puolille Yhdysvaltoja.

52-vuotias opettaja Duane Fitzhugh iloitsi Bidenin voittoa lauantaina Trump International Hotelin ulkopuolella lähellä Valkoista taloa. Hän vertasi hetkeä siihen, kun paha loitsu katoaa.

– Neljä vuotta sitten oli kuin synkkä pilvi olisi laskeutunut yllemme, ja olemme odottaneet vuosia sen poistumista, Fitzhugh sanoi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ennen vaaleja Valkoisen talon eteen pystytetyn turva-aidan edustalle kerääntyi satoja Bidenin kannattajia. Ainakin yhden paikalle saapuneen kyltissä luki "Sinut on erotettu", joka oli viittaus Trumpin tunnuslauseeseen, jota hän käytti myös Suomessa nähdyssä Diili-ohjelmassa.

– Me olemme käyneet läpi niin paljon ja koko kaupunki on käynyt läpi niin monia asioita tänä vuonna. Olen ollut todella monessa mielenosoituksessa mukana, mutta nyt meillä on viimein syytä juhlia, 30-vuotias it-alan ammattilainen Justin Oakley kertoi sanomalehti The New York Timesille Brooklynin kaupunginosassa.

Istuvan presidentin Donald Trumpin kannattajat jatkoivat lauantaina protesteja eri puolilla Yhdysvaltoja, mutta ei yhtä sankoin joukoin kuin Bidenin voitonjuhlijat.

Satoja Trumpin tukijoita kokoontui muun muassa maan pääkaupungissa Washingtonissa ja useissa vaalit ratkaisseissa osavaltioissa, kuten Pennsylvaniassa, Michiganissa ja Arizonassa. Mielenosoittajat osoittivat tukea Trumpille, joka on väittänyt perättömästi vaaleja epärehellisiksi. Trump on myös pistänyt vireille useita oikeusjuttuja muun muassa vaalien ääntenlaskentaan liittyen. Hän ei ole esittänyt todisteita väitteilleen vaalivilpistä.

Arizonan osavaltion pääkaupungissa Phoenexissa Trumpin kannattajat huusivat iskulauseita: "Trump voitti" ja "Me voitamme oikeudessa". Joillain mielenosoittajista oli mukana aseita, ja jotkut syyttivät mediaa siitä, että se oli julistanut Bidenin voittajaksi.

Reutersin mukaan joissain paikoissa Trumpin ja Bidenin kannattajat ottivat yhteen, mutta pääsääntöisesti juhlinta ja mielenosoitukset sujuivat rauhallisesti.