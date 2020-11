Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Alkaako poliisi käyttää helikoptereita matkalla Lestijärvelle ja Halsualle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Monet valtion julkaisemat selvitykset ovat varsin tylsää luettavaa. Poliisihallituksen työryhmän raportti ja toimenpide-ehdotukset poliisin toimintavalmiusajan lyhentämiseen ja sitä kautta kansalaisten turvallisuuden parantamiseen eivät sitä ole.

Kartta kunnista, joihin ei kiireellisessä eli esimerkiksi henkeä tai suurta omaisuutta uhkaavissa tehtävissä päästy 40 minuutissa vuonna 2019, on täkäläisittäin huolestuttava. Sillä listalla on 20 harvaan asutun alueen kuntaa. Valitettavasti mukaan mahtuu myös kolme keskipohjalaista kuntaa. Halsualla, Perhossa ja Lestijärvellä 40 minuuttia ylittyy reippaasti. Halsualla mahdollisesti jopa henkeen ja terveyteen liittyvissä asioissa on apua joutunut odottamaan keskimäärin jopa yli tunnin, 61,1 minuuttia (KP 8.10.). Perhossa kiireelliseen tehtävään on mennyt aikaa keskimäärin 44,7 ja Lestijärvellä 45,7 minuuttia.

Suomessa henkeen, terveyteen ja omaisuuden suojaan liittyvä ajattelu on aina perustunut siihen, että mitä kauempana asutuskeskuksesta henkilö tai omaisuus sijaitsee, sitä enemmän yhteiskunta on valmis joustamaan pelastustehtävään menevästä ajasta. Poliisihallituksen tekemän selvityksen mukaan isossa kaupungissa poliisi ehti kotiin, kioskille tai jonnekin muualle keskimäärin 10 minuutissa, kun taas kaukana asutuskeskuksesta maalla samankaltaiselle tehtävälle valmiusaika venähti pitkästi päälle 40 minuutin.

Halsuan, Lestijärven ja Perhon vinkkelistä apu tulee tuskallisen hitaasti. Vähättelemättä suuria väkimääriä kaupungeissa ja heidän hätäänsä, 40 minuuttia tuntuu pitkälle ja vuonna 2019 keskivertototeutuma 61,1 minuuttia – siis runsas tunti – kohtuuttomalta. Poliisi sai Halsualle vuonna 2019 viisi kiireellistä hälytystä mutta jo esimerkiksi Perhoon 25. Määrät ovat yhteiskunnalle pieniä, mutta ne ovat äärettömän isoja juuri niiden viiden kohteen hädänalaisille, jotka esimerkiksi Halsualla apua odottivat.

On hienoa, että hallitus päätti reagoida poliisihallituksen selvitykseen ripeästi vaikeasta koronatilanteesta huolimatta. Se raapi jostain 30 poliisimiehen palkkarahat maalaispoliisilaitoksille muun muassa Pohjanmaalle ja Ouluun. Työ on vielä kesken. Jotta harvaan asuttujen alueiden turvallisuus saadaan kuntoon, tarvitaan kaikkiaan 120 uutta maalaispoliisia eli vielä 90 poliisin palkkarahat uupuvat. Näillä lisäsatsauksilla saadaan jokaiseen viiteen maalaislaitokseen saada kaksi ympärivuorokautista poliisipartiota lisää.

Yhtenä vaihtoehtona työryhmä esittää vakavasti harkittavaksi helikopteripartioita lähtemään kauas maalle hälytykseen. Suomessa pelastushelikopterit lentävät jo sairaanhoidon apuna. Ei tuntuisi kohtuuttomalta muodostaa sairaanhoidon ja poliisin yhteispartiotoimintaa. Kohteeseen lähtisi joko poliisi tai lääkäri tai mahdollisesti molemmat.