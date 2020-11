Lisää juoma- ja ruokaveden keittomääräyksiä Uudessakaarlepyyssä: vaikuttaako sateinen syksy pohjavesien laatuun?

Pietarsaaren seudun ympäristöterveydenhuolto on määrännyt Uudenkaarlepyyn Kantlaxissa toimivan Nybyn vesiosuuskunnan juoma- ja ruokaveden keitettäväksi.

Viime perjantaina (6.11.2020) otetussa vesinäytteessä on todettu sekä koliformisia bakteereja että E-coleja.

Kyseessä on jo kolmas vastaava tapaus Uudenkaarlepyyn alueella lyhyen ajan sisällä.

Syyskuussa Uudenkaarlepyyn voimalaitoksen verkon käyttövedelle annettiin keittokehotus. Samoin tapahtui lokakuun lopussa Monån Knutsin vesiosuuskunnan alueella.

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö Annika Porthin ei osaa suoralta kädeltä sanoa, mistä toistuvat käyttöveden saastumiset samoilla alueilla voivat johtua.

– Se on hyvä kysymys, johon minulla ei ole suoraa selitystä. Alueella on ollut paljon sateita ja maasto on hyvin märkää. Bakteerien suotuminen pohjaveteen on mahdollista, Porthin miettii.

Kaikissa Uudenkaarlepyyn tapauksissa bakteerit on havaittu rutiinitarkastusten yhteydessä. Alueen talousvesistä otetaan toistuvasti näytteitä.

Porthinin tiedossa ei ole, että kukaan olisi sairastunut käytettyään kyseisten verkkojen vettä.

Koliformien bakteerien esiintyminen vedessä on merkki veden saastumisesta ja E-colibakteeri viittaa ulosteperäiseen saastumiseen.

Kaikki juomavesi ja ruoanlaittoon käytettävä vesi on keitettävä 5–10 minuutin ajan sekä Nybyn että edelleen Knutsin vesiosuuskuntien alueilla. Pesuvetenä vettä voi käyttää normaalisti.

Terveysvalvonta jatkaa näytteiden ottoa huomenna tiistaina, ja uusia tuloksia on saatavissa keskiviikkona.