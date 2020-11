Jukka Aniaksen kolumni: Antti Isotalus joutui maksamaan liian kovan hinnan

Tiedä nyt sitten, voiko henkilökohtaista journalistista häläkkäröintiäni varsinaiseksi ”uraksi” nimittää. Kohtuullisen pitkään on kuitenkin tullut aseteltua kirjaimia eri järjestykseen. Ajoittain on tuntunut, että ihan oikeaankin. Usein on jäänyt toivomisen varaa.

Tällä perspektiivillä keskustelu Helena ja Tiina Isotaluksen kanssa nousee omaan kategoriaansa. Koskettavuudessaan, avoimuudessaan ja traagisuudessaan.

Kokkolan kaupunkia neljännesvuosisadan johtaneen Antti Isotaluksen työura päättyi mustaan masennukseen. Jokin aika sitten diagnoosi muuttui Lewyn kappale -taudin nimeä kantavaan muistisairauteen.

Yleensä asioilla on syynsä ja on seurauksensa. Pakko uskoa, että oikeusvaltiossa poliisi aloittaa tutkinnan vain silloin kun on syytä epäillä rikosta.

Antti Isotaluksen tragedia oli, että hän uskoi tähän liian lujasti. Tuli tavallaan julistaneeksi itsensä syylliseksi ennen kuin edes syyttäjä oli ehtinyt asiaa harkita. Syyttäjä harkitsi ja päätti jättää syyttämättä.

Peruuttamatonta tuo ratkaisu ei peruuttanut. Isotaluksen mieli oli ehtinyt särkyä. Aiheuttiko syvän masennuksen nyt diagnosoitu sairaus vai johtiko masennus sairauteen, on maallikolle mahdoton kysymys.

Yhtä kaikki, tavattoman surullista.

Antti Isotalus aloitti Kokkolan kaupunginjohtajana syksyllä 1991. Hänen edeltäjänsä Esko Lankila oli korkean profiilin johtaja. Isotalus sekä persoonana että johtajana kovin erilainen.

Vertaus voi olla korni ja paikkansapitämätönkin, mutta Lankilan vaihtuminen Isotalukseen oli kuin Urho Kekkosen vaihtuminen Mauno Koivistoon.

Kohtuullista tai ei, mutta tämäntyyppistä vertailua tehtiin.

Mistä kaikesta oli perimmiltään kyse, kun Kokkolan korkeinta virkamies- ja luottamushenkilöjohtoa marssitettiin poliisikuulusteluihin, on tapauksena periaatteessa mielenkiintoinen. Käytännössä sen setvimisellä ei enää merkitystä ole.

Voihan olla, että kaupunginjohtajan terveys olisi pettänyt muutenkin. Ehkäpä asiassa kaikkein aktiivisimmin toimineet lohduttautuvat tällä. Mikäli tuntevat tarvetta lohduttautua.

Aivan varmasti on niin kuin Tiina Isotalus toteaa, ettei kenenkään päämäärä ollut se mikä loppulaskuksi muodostui.

Maksuun tuli hinta, joka oli aivan liian korkea.