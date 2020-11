Ylivieska, Nivala ja Kalajoki näyttävät mallia muovinkeräyksessä – Vestia laajentaa muovipakkausten keräyksen myös Oulaisiin, Haapajärvelle, Haapavedelle ja Kannukseen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vestia Oy:n muovipakkausten erilliskeräys laajenee Haapajärven, Haapaveden, Kannuksen ja Oulaisten taloyhtiöihin. Vestia toimittaa veloituksetta muovinkeräysastiat ilmoittautuneisiin taloyhtiöihin joulukuun aikana ja tyhjennykset aloitetaan tammikuussa. Ilmoittautuminen keräykseen on käynnissä.

Vestia Oy aloitti muovipakkausten erilliskeräyksen Kalajoen, Nivalan ja Ylivieskan taloyhtiöissä viime helmikuussa. Keräys on sujunut hyvin, mikä luo Vestian mukaan otollisen asetelman keräyksen laajentamiselle.

– Taloyhtiöissä pakkausmuovin lajittelu on otettu hyvin vastaan. Asukkaat ovat valveutuneita ja laadun on toistaiseksi todettu pysyneen jopa arvioitua parempana, kertoo Vestia Oy:n tuotantopäällikkö Jukka Saukko.

Vestialla toivotaan, että mahdollisimman moni taloyhtiö lähtisi mukaan muovipakkausten keräykseen, jotta muovijätteet saataisiin hyötykäyttöön. Myös Kalajoen, Nivalan ja Ylivieskan taloyhtiöitä voi edelleen ilmoittaa mukaan keräykseen.

Kierrätetyistä muovipakkauksista valmistetaan uusiomuovituotteita, joita ovat esimerkiksi muovijätesäkit, -pussit, -putket ja -levyt. Lisäksi muovipakkauksista voidaan tehdä muoviprofiileja, joista valmistetaan esimerkiksi ulkokalusteita, lautoja, aitoja, liikenne- tai meluesteitä sekä laiduntolppia. Noin 25 prosenttia kierrätetyistä muovipakkauksista päätyy energiapolttoaineeksi kaukolämmön- ja sähköntuotantoon.

Keräykseen sopivat kaikki kotitalouksien tyhjät, puhtaat ja kuivat muovipakkaukset, joista on irrotettu kannet sekä korkit. Muovipakkaukset on hyvä pakata läpinäkyvään muovipussiin, jotta jäteautonkuljettajan on helppo tarkastaa jäteastian sisällön laatu.