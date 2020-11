Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Häpeä ei kuulu uhrille vaan rikoksen tekijälle – Enää ei hyväksytä, että kaiken voi jakaa someen seurauksista piittaamatta

Häpeää on käsitelty kahdessa suomalaisia järkyttäneessä tapauksessa syksyn aikana. Ensin Valvomosta varastettiin terapiassa käyneiden potilastiedot, ja lokakuun lopulla lanseerattiin seksuaalista häirintää ja väkivaltaa käsittelevä kampanja #eimeidänhäpeä. Molemmat tapaukset, niin erilaisilta kuin ensilukemalta tuntuvat, ovat nostaneet yhteiskunnassa ymmärryksen kovia kokeneita ihmisiä kohtaan, joiden tapauksessa julkisuus ei ole häpeä.

Ajatus henkilökohtaisten ja intiimien tarinoiden julkitulosta ei käynnistänytkään pahansuopaa uteliaisuutta, vaan somekampanjan rikoksen tehneitä vastaan. Terapiatiedot hakkeroineelle ja kiristystä yrittäneelle rikolliselle saattoi olla iso yllätys, että tavalliset suomalaiset nousivat sankoin joukoin terapiassa käyneiden puolelle tuomiten itse kiristäjän sekä tietoja tor-verkosta lukevat.

Somessa kaikki on julkista. Nopeasti siitä on tullut myös ankaran kiusaamisen muoto. Esimerkiksi humalaisen uhrin seksuaalinen hyväksikäyttöä on videoitu ja ladattu kaikkien katsottavaksi. Uhrin puolelle ei ole uskallettu mennä, vaan lyöty leima otsaan ja jätetty yksin tuskansa kanssa.

Näin kävi kuusi vuotta sitten Nea Lundströmille. Hän oli ensimmäisiä kertoja humalassa ja menetti isoissa kotibileissä neitsyytensä. Tilanne olisi voinut jäädä siihen, mutta kesken aktin paikalle tuli paljon nuoria, joista yksi kuvasi tapahtumaa ja jakoi sen sosiaalisessa mediassa. Nuori nainen koki valtavan häpeän tapahtuneesta eikä sitä helpottanut, että häntä nimitettiin tämän jälkeen huoraksi. Traumaattinen kokemus lähti purkautumaan, kun nuori nainen uskalsi kertoa tapahtuneesta vanhemmilleen. Perhe hankki yhdessä apua ja toipuminen alkoi.

Media-alaa opiskelevan Lundströmin audiodokumentti #HUORA voitti Ylen Shortdox-kilpailun syyskuussa, ja lokakuun viimeisenä päivänä lanseerattiin #eimeidänhäpeä -kampanja.

Lundström on antanut kasvot seksuaaliselle häirinnälle ja väkivallalle. Hän korostaa, ettei ole rohkea eikä uhri. Kampanjan tavoite ei ole etsiä syyllisiä, vaan muuttaa asenteita. Ongelmasta on puhuttava turvallisesti, mutta avoimesti. Häpeä kuuluu Vastaamon hakkeroineelle sekä seksuaalista häirintää ja väkivaltaa harrastaville – ei heidän uhreilleen.