Kokkola Material Week toteutetaan tänä vuonna virtuaalisena – Kävijätavoite paukkui jo tapahtuman puolivälissä

Kansainvälinen Kokkola Material Week alkoi maanantaina. Nelipäiväisissä kemianteollisuuden, biotalouden ja akkuteknologian kokoontumisajoissa vaihdetaan kuulumisia ajankohtaisesta tutkimuksesta ja alojen kehitysnäkymistä. Puhujia on yli 70.

Tänä vuonna tosin ei kokoonnuta. Tapahtuma järjestetään poikkeuksellisesti virtuaalisena tapahtumana. Biolaakso-koordinaattori Tiina Aittola Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksesta arvioi kahden päivän otannalla, että uuden toteutustavan kanssa on pärjätty.

– Yllättävän hyvin on mennyt siihen nähden, että tehdään (virtuaalisena) ensimmäistä kertaa. Tietenkin etäyhteyksien kanssa on aina säätämistä, mutta ne on saatu sujumaan.

– Olemme ylittäneet kävijätavoitteemme. Tavoitteenamme oli, että pääsisimme yli 400 osallistujan. Tänään (tiistaina) on mennyt 500 rikki, Aittola iloitsee.

Material Weekin studio sijaitsee mediakeskus Limellä. Puhujien etäpuheenvuorot otetaan Teamsin tai Zoomin kautta studioon. Osallistujien nähtäville ja kuultaville ne tulevat Brella-alustalle.

Alan toimijoiden ja sidosryhmien verkostoituminen on olennainen osa tapahtumaa kuten ennenkin, vaikka fyysisiin kohtaamisiin ei ole mahdollisuuksia.

– Brella mahdollistaa kahdenkeskisten tapaamisten järjestämisen. Olemme varanneet aikaa verkostoitumiseen, Aittola kertoo.

Ohjelma on rakenteeltaan samantyyppinen kuin aiempina vuosina. Jokaisella päivällä on teemansa.

Maanantaina vietettiin avajaispäivää. Tiistaina jatkettiin akkuteemalla. Keskiviikkona paneudutaan kiertotalouteen. Torstaina vietetään Bio-Kokkola-päätöspäivää.