Vammaiskultti-radiosarjalle Kiharusi-tunnustus – Kokkolalaislähtöinen toimittaja kuuluu sarjan tekijöihin

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Yle Puheen Vammaiskultti-radiosarja saa tänä vuonna toista kertaa myönnetyn Kiharusi-tunnustuksen. Vammaiskultin ovat toimittaneet Seinäjoelta lähtöisin oleva Jenniina Järvi ja kokkolalaislähtöinen Julianna Brandt. Sarjan ovat tuottaneet Jaksomedian Veera Luoma-aho sekä Emil Johansson.

Kiharusi ry kiittää tekijöitä erinomaisesti toteutetusta kokonaisuudesta, ohjelman syvällistä vuoropuhelua, huumoria ja syrjinnästä kertomista. Kuuntelija voi samaistua jaksoissa haastateltujen elämään ja oppia tuntemaan sympatiaa heidän edustamiaan vähemmistöjä kohtaan.

Toiseudesta ja toiseuttamisesta kuuleminen on avartavaa, välillä humorististakin. Ohjelmassa kuultuja kekseliäitä termejä ovat muun muassa ”sanotaanko käsinaamaa”, ”hyvä vammainen” ja ”vammakaappi”.

Sarja avaa, miltä tuntuu saada kuulla kommentteja ”elämäsi on varmasti raskasta” tai ”noi kepit täytyy saada veks”. Vammaiskultti nostaa esiin suomalaisen kyvyttömyyden kohdata erilaisuutta.

Kiharusi ry muistuttaa, että jokaisesta voi tulla vammainen tai vammaisen läheinen esimerkiksi aivohalvauksen vuoksi. Äkillinen aivoverenkiertohäiriö on merkittävin aikuisiän vammaisuutta aiheuttava sairaus, johon neljäsosa ihmisistä sairastuu maailmanlaajuisesti.

Brandt kertoo tiedotteessa, että hänen aktivisminsa osasyy on pohjalainen luonne. On tullut sisäinen pakko toimia, kun on havainnut räikeitä epäkohtia. Vammaiskultti perustelee, miksi ableististen eli vammaisia syrjivien mielipiteiden tunnistaminen ja kyseenalaistaminen on ihmisoikeusasia.