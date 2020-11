Kokkolan musiikin historia herää henkiin – kapellimestari Juha Kankaan kokoama konsertti soitetaan, lauletaan ja tanssitaan tällä viikolla Sokolan kylätalolla



Next

Kun Juha Kankaalta kysyy, kauanko hän on tehnyt töitä Kokkolan seudun soivaa historiaa -konsertin materiaalin parissa, yksinkertainen vastaus on, että pari vuotta. – Mutta on sellaisiakin elementtejä, joita tutkin jo monta kymmentä vuotta sitten, kun etsin, löytyisikö materiaalista soitettavaa Kankaan pelimanneille.