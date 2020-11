Jouni Nikulan kolumni: Salaliittoteoriat menivät ihan pilalle, internet ei sovi kaikkein herkimmille

Paha nalle paimentaa, kaitsee suurta lammaslaumaa. Valkoiseksi mustan saa, paha nalle paimentaa.

Runoilin näin Isäntä Meidän -yhtyeeni kakkoslevyllä. Lauloin Björn Wahlroosista, pahasta pankkiirista.

Vuosi oli 2011. Olin vihainen kasvottomalle rahaeliitille, jonka maailmanvalloitusjuonista olin lukenut rumilta ja huonosti toimivilta nettisivuilta. Kun myöhemmin tajusin, että Wahlroosin avauksissa ja etenkin argumentointitaidoissa oli moni asia kunnossa, oli salaliittoteorioiden juna pyyhkäissyt jo kauaksi ohitseni.

Populismin vuosikymmenellä mystisestä, peruskansaa orjuuttavasta eliitistä tuli poliittinen lyömäase. Samalla salaliittoteorioista kumpuava maailmankatsomus kellahti vasemmalta laidalta äärioikealle.

Tavallinen naapurin Ritva alkoi raivota somessa. Jäin ihmeissäni jonnekin keskelle seisoskelemaan.

Tunnen salaliittoteorioiden maailman hyvin, sillä elin sellaisessa vuosituhannen alkupuolella. Kerroin Ylen Metalliliitto-ohjelman haastattelussakin, kuinka Requiem-yhtyeeni The Tower pureutui vapaamuurari-illuminatin kataliin suunnitelmiin. Nightfall-Omnicida -kappale taas kertoi Bush nuoremman sotaretkestä Irakiin. Pidin kaksoistorni-iskuja rahaoikeistokoneiston masinoimana.

Samalla tallensin VHS-nauhoille kaiken, mitä dokumentaristi Michael Moore televisiossa teki. Moore oli vähintään yhtä vasemmistolainen kuin minä. Me molemmat koimme pahan tulevan oikealta. Jossain verhon takana oli ilkeä eliitti, joka halusi aivopestä tai ryövätä juuri minut.

Hain netistä isoja ja helppoja vastauksia tietämättä oikeastaan mistään oikeastaan yhtään mitään.

Sitten kaikki alkoi kääntyä päälaelleen. Henkilökohtaisella tasolla ehkä vain kasvoin ihmisenä, kiitos sen, että jaksoin verkostoitua muidenkin kuin kavereideni kanssa. Suhdettani kaiken mullistavaan vaihtoehtototuuteen muutti sekin, että kansan syvät rivit löysivät salaliittoteoriat. Jännille, kaiken paljastaville jutuille kävi kuten hevimusiikille Lordin euroviisuvoiton jälkeen; uskottavuus meni.

Nykyään salaliittoteorioista voi puhua uskonnon kaltaisena massahurmosliikkeenä, jonka kirkkona on some. Totuuden raameihin mahtuu kaikki homosammakoista koronahuijaukseen. Asia on totta, jos joku on tehnyt siitä Youtube-videon tai blogikirjoituksen tai jos siitä on kerrottu Radio Patmoksella.

Lopuksi tarvitaan somejulkkis, joka alkaa tehtailla vaietusta totuudesta jakoja. Hän eristää itsensä äänekkääseen marginaaliin, mutta palkintona on huomiota ja samanmielisten kuoron hyminää.

Ymmärrän, että sellainen voi olla todella addiktoivaa.

Joku kirjoitti somessa juuri hyvin, että internet ei sovi kaikkein herkimmille. Pakko allekirjoittaa.

