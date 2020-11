Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä arvioi tiistaina 10. marraskuuta pitämässään kokouksessa alueen koronavirustilanteen paremmaksi viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna, eikä täysin uusille toimenpiteille nähty tarvetta.

Vaasan sairaanhoitopiirin pohjoisosissa jatketaan tiukempaa suosituslinjaa kuin piirin muissa kunnissa. Korkeintaan 10 hengen kokoontumisrajoitus koskee Pietarsaarta, Luotoa ja Pedersöreä sekä etelämpänä Närpiötä.

Tällä hetkellä Luodon ilmaantuvuusluku on yli 500, Närpiössä ja Pedersöressä luku taas on yli 100. Kaikkien muiden kuntien ilmaantuvuusluku on pysytellyt alle 50:ssä.

Ilmaantuvuusluku kertoo, montako tartuntaa on viimeisten kahden viikon aikana todettu kunnassa 100 000 asukasta kohden.

Ryhmä päätti, että uusista koronavirustapauksista tiedotetaan jatkossa alueellisesti tarkemmin, jotta eri kuntien asukkaat olisivat paremmin tietoisia kuntakohtaisista eroista koronavirustilanteessa ja osaisivat huomioida sen varotoimissaan.

Kunnat luokitellaan ilmaantuvuusluvun mukaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilla ensi viikosta alkaen, koordinaatioryhmä kertoo tiedotteessaan.

Muualla alueella suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. Päätös on voimassa 18.11.2020 saakka, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Viimeisen viikon aikana uusia koronavirustartuntoja on Pohjanmaalla ilmennyt 43 kappaletta, sitä edeltävänä viikkona taas koronavirustapauksia on ollut alueella 66 kappaletta.

Yleistä huolta on myös aiheuttanut ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden runsas osuus uusissa tartunnoissa. Esimerkiksi viimeisen kahden viikon aikana on ilmennyt 10 ulkomaalaistaustaista koronavirustartuntaa Helsinki-Vantaan lentokentältä.

Suurin osa viime aikojen tartunnoista onkin ollut peräisin ulkomailta ja perheistä, joiden jäsenet ovat olleet jo valmiiksi karanteenissa uuden perhetartunnan ilmetessä. Tartuntaketjut ovat kuitenkin suhteellisen hyvin jäljitettävissä, koordinaatiotyöryhmä tiedottaa.