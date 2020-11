Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ylivieskan kirkko on yhteishanke, jonka paikallisuusaste on korkea

Ylivieskan kirkko valmistuu, vaikka avoimien ovien tilaisuus jouduttiinkin perumaan. Kirkkoprojekti kiinnostaa laajasti ja voi olla varma, että avoimet ovet olisivat kutsuneet koolle satoja ihmisiä. Korona-aikana Ylivieskan seurakunta ja rakennushankkeen osapuolet eivät halunneet ottaa riskiä. Kirkko oli harjakorkeudessa jo keväällä, mutta koronapandemian vuoksi harjannostajaiset päätettiin silloin siirtää.

Kirkkoon pystyy jo tässä vaiheessa tutustumaan seurakunnan 3D-videoiden kautta. Keskipohjanmaa tulee julkaisemaan rakennusvaiheesta ja valmiista kirkosta myös valokuvia videoiden lisäksi, joten paperisestakin lehdestä pääsee käsitykseen siitä, miltä kirkko näyttää. On selvää, että uusi kirkko kiinnostaa omaa seurakuntaa laajemmalti.

Tärkeintä on tietysti se, että kirkko todella valmistuu vuodenvaihteessa. Kirkon sisällä ovat muun muassa lattiat valmiina. Ovien ja pintamateriaalien asentaminen kuuluvat viimeistelyvaiheeseen. Kirkonpenkitkin asennetaan marraskuussa. Seurakunta vastaa itse sisustamisesta ja sen aika on tammikuussa.

Ylivieskan kirkko paloi vuosia sitten pääsiäisenä. Uusi kirkko otetaan käyttöön ensi vuonna 4. huhtikuuta viisi vuotta kirkkopalon jälkeen. Olisi monella tavalla toivottavaa, että kirkkoa pystyttäisiin pitämään auki ja esittelemään kiinnostuneille mahdollisimman paljon.

Kirkkopalo oli valtakunnallinen uutinen ja tapahtuma järkytti monella tavalla. Moni muistaa, missä oli, kun kuuli kirkkopalosta. Ja turha sanoakaan, että oma kirkko on paljon muutakin kuin rakennus.

Uuden kirkon suunnitelmat ja kustannukset ovat luonnollisesti puhuttaneet. Tuntuu hienolta, että hankkeessa ollaan kaiken jälkeen tässä pisteessä. Kun ensi vuonna lauletaan kauneimpia joululauluja, on toivottavasti myös toinen ongelma eli korona selätetty ja joulutunnelmaan voi paneutua kunnolla.

Ylivieskan kirkon rakentamisessa on yhdistetty paikallisia voimia ja parhaimmillaan se on lisännyt yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kirkon julkisivutiili on paikallista, Raudaskylässä valmistettua tiiltä. Kotikirkon Rakentajat ovat sitoutuneet siihen, että vähintään 70 prosenttia työvoimasta ja materiaaleista ovat paikallisia. Todellisuudessa on päästy jopa luvatun yli.