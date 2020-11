Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Uusi hyvä parempi kuin elävä klassikko?

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vanhoja filmejä tehdään uusiksi elokuviksi ja sarjoiksi. Viimeksi lytättiin Netflixin Rebekka. Vuosia sitten ranskalainen Pelon palkka (1952) onnistui uusversiona 1977. Draamakuningatar minussa repii pelihousut, kun somessa amerikkalaistulkintaa väitetään ”paremmaksi”. Onko ymmärrys klassikoiden merkityksestä katoamassa?

Vexi Salmen lajissaan täydellistä Vippaa mulle viitosta sanotaan usein paremmaksi tekstiksi kuin alkuperäistä. Yip Harbourgin säkeet lamalaulussa Brother, Can You Spare a Dime? ovat silti vivahteikkaampia kuin yleisluontoisessa kotimaisessa:

Sotapojan marssimuisto huipentuu kehuun ”And I was the kid with the drum!” (Minäpä soitin rumpua!). Heti näemme tilanteen kuvana. Ja tuntuu kuin vuosisadan ja haudankin takaa - Alan Bennettin näytelmää lainaten - ”jonkun käsi ojentuisi ja tarttuisi sinun käteesi”.