Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Toivottavasti perinteinen maakuntaviesti voidaan hiihtää

Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti on perinteisistä perinteisin tapahtuma ja moni pitää peukkuja, että se voidaan järjestää myös ensi vuoden alussa. Koronavirustilanne luo harmi kyllä epävarmuutta Sievin viestin ylle, mutta järjestäjät tekevät kaikkensa tapahtuman onnistumiseksi.

Maakuntaviestin järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Kari Koivisto sanoo lähtökohdaksi, että maakuntaviesti hiihdetään loppiaisena Sievissä. Järjestäjät ovat varautuneet kaikkiin koronanestotoimiin viranomaisten avustuksella. Varautumissuunnitelman avulla tavoitteena on järjestää turvallinen tapahtuma ja siitä on tietysti lähdettävä. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion infektiolääkäri Arto Nieminen on ollut järjestäjien asiantuntijana.

Maakuntaviestin vahvuus on se, että tapahtuma on ulkona eikä tällä kertaa ruokailuakaan järjestä sisällä ja kioskeja on tavallista enemmän. Järjestäjät seuraavat tietysti tarkoin alueen koronatilannetta eikä kukaan pysty nyt varmuudella sanomaan, millainen tilanne on loppiaisena.

Vaikka koronatilanne luo epävarmuutta, Koivisto uskoo yleisömenestykseen tälläkin kertaa (KP 13.11.). Paikalle odotetaan jopa kolmeatuhatta katsojaa. Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja saattaa olla oikeassa sanoessaan, että ihmisillä voi olla nyt jopa patoutunutts tarvetta osallistua tapahtumiin. Helppo on kuvitella, että juuri nyt olisi mukava olla jännittämässä viestiä raikkaassa ulkoilmassa.

Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti on kulttuurista ja historiallista maakuntaa yhdistävä tapahtuma, jota hallintorajat eivät kahlitse. Viesti on vuosi toisensa jälkeen sangen hyvä yleisömagneetti. Kisan ympärillä käy kuhina, kun voittajia veikataan ja sitäkin jännitetään, vaikuttaako pakkanen kisan järjestämiseen. Ensi vuonnakin on varapäivä jo päätetty tammikuun viimeiseksi päiväksi, jos viestiä ei pystytä jostakin syystä hiihtämään varsinaisena ajankohtana.

Tällä alueella viestin merkitys on suuri ja osallistujia on ainakin toistaiseksi löytynyt. Kun joukkueita on jopa neljäkymmentä, on hiihtäjiä useita satoja. Viestissä hiihdetään maineesta ja kunniasta ja mukana on osallistumisen iloa. Tällaisia tapahtumia tarvitaan ja on syytä toivoa, että viesti pystytään turvallisesti järjestämään.