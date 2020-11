Netflix-alkuperäissarja sijoittuu kirjakustantamoon, mutta ei suinkaan käsittele työelämää – Rakkautta ja anarkiaa laittaa normit kumoon hauskasti

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

 Kirjakustantamo on selvästi trendikäs ja otollinen miljöö tv-sarjoille. Ruotsalaisessa Pummin päiväkirjassa (löytyy Areenasta) kustantamo vilahtaa paikkana, jossa erilaiset arvot törmäilevät, kun lähiörikollinen törmää fiiniin kulttuurieliittiin.

Myös ruotsalaisessa Netflix-alkuperäissarjassa Rakkautta ja anarkiaa tapahtumat sijoittuvat kustannusmaailmaan.

Sarja kuvaa oivaltavasti työelämän ja yrityskulttuurin muutosta. Kustantamosta löytyy pitkän linjan ammattilainen, joka on aina löytänyt menestyskirjat omalla asiantuntemuksellaan, ilman mitään dataa. Hipstereillä taas on ihan erilainen käsitys vakituisen työn arvosta. Tämä on hauskaa ja kivuliaan osuvaa kuvausta nykyajasta. Työelämä ei kuitenkaan ole se pääaihe.

Konsultti ja kahden lapsen äiti Sofia (Ida Engvoll) saapuu perinteiseen kustantamoon digitalisoimaan ja nykyaikaistamaan toimintatavat.

Sofia on todella pätevä ja tarvittaessa tiukkakin. Mutta on hänelläkin heikot kohtansa. Hän aloittaa parikymppisen it-tukihenkilön kanssa kevyen, mutta yhä vaarallisemmaksi muuttuvan flirttailevan pelin. Max (Björn Mosten) on seksikäs, nuori, rohkea ja kiehtova.

Nimen mukainen anarkistinen ote tulee ilmi heti alussa. Tämä on selvästi vähän rohkeampi kuin mikään peruskomedia.

Varsinkin ensimmäiset jaksot vievät mukanaan totaalisesti. Sitten meno hieman laantuu, mutta joka tapauksessa loistavaa, älykästä ja hämmentävää tarinankerrontaa.

Sama tuotantoyhtiö teki Netflixille vuosi sitten kiitetyn Quicksandin, joka oli ensimmäinen palvelun ruotsalainen alkuperäissarja. Tämän sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Lisa Langseth, joka osoittaa olevansa aivan timantti. Netflix