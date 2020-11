Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

PEDERSÖRE

Edsevön koulussa 4–6.11. olleella henkilöllä on todettu koronavirusinfektio. Tauti on ollut oireeton, mutta hän on silti voinut tartuttaa virusta muihin.

Varotoimena koulun suomenkielisten 1-2 -luokkien oppilaat ja henkilökunta asetetaan tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin 10 vuorokauden ajaksi viimeisestä altistumisesta.

Sosiaali- ja terveysviraston tartuntatautitiimi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä heihin.

Muille oppilaille ja henkilökunnalle tartuntariski on vähäinen, mutta sosiaali- ja terveysvirasto kehottaa heitä ottamaan yhteyttä Malmin puhelinneuvontaan (06 786 1333) koronatestausta varten, mikäli ennen 15.11 ilmenee yskää, nuhaa, kurkkukipua tai kuumetta.