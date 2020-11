Perhetapahtumasta seurannut seitsemän koronavirustartuntaa Soiten alueella, altistuneita kuutisenkymmentä – Infektioylilääkäri Marko Rahkonen suosittelee välttämään kokoontumisia Kruunupyyn alueella

Soiten alueella on havaittu neljä uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat paikantuvat Kruunupyyn alueelle ja liittyvät aikaisempaan tartuntaketjuun, josta kerrottiin torstaina (Keskipohjanmaa 12.11.).

Tartunnat lähtivät leviämään perhetapahtumassa, josta on todettu yhteensä seitsemän tartuntaa Soiten alueella. Tartuntoja selvitellään myös muissa sairaanhoitopiireissä.

Tartuntoihin liittyy joukkoaltistumisia senioriasumisen yksikössä sekä työpaikalla. Yhteensä altistuneita on noin 60 henkilöä.

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen suosittelee, että Kruunupyyn alueella vältettäisiin kokoontumisia ja osallistumista harrastustoimintaan viikon ajan, jotta saadaan koronavirustilanne alueella rauhoittumaan ja ehkäistään lisätartuntojen syntyminen.

Pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 107 koronavirustartuntaa.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on noteerattu kymmenen uutta koronavirustartuntaa kuluneen vuorokauden aikana. Kahden viimeisimmän viikon ilmaantuvuusluku on 54 tapausta 100 000 henkilöä kohden piirin alueella. Soitessa ilmaantuvuusluku on 17,9 (tilanne 12.11.).

Torstaina Vaasan sairaanhoitopiirissä otettiin 170 näytettä. Yhteensä näytteitä on otettu 24 546.

//13.11. kello 11.17 Päivitetty juttua Vaasan sairaanhoitopiirin tiedoilla.