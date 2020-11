Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

FinnHemsillä eli valtakunnallisesta lääkärihelikopteritoiminnasta vastaavalla valtionyhtiöllä on käynnissä parasta aikaa suunnitelmat rakennusprojektin käynnistämisestä Seinäjoen tukikohdalle. Suunnitelmissa ovat mukana myös alueen sairaanhoitopiirit.

Toistaiseksi näyttää siltä, että suunnitelmat ovat aikataulussaan ja uusi tukikohta Seinäjoella käynnistynee joko vuonna 2022 tai viimeistään vuoden 2023 alusta.

Finnhemsin sivuilla kerrotaan, että 70 prosentille suomalaisista tavoitettavuus puolentunnin sisällä hälytyksestä.

Soiten alueelle kopteri tulee pääsääntöisesti Oulun yliopistollisesta sairaalasta, Perhoon saattaa lento tulla Kuopiosta. Puolen tunnin tavoiteaika ei alueella täyty. Lentoaika Oulusta Kokkolaan on 45 minuuttia ja Perhon tavoiteaika on lähemmäs tunnin. Nykyisellään lääkärikopterilla ei päästä puolen tunnin tavoiteaikaan. On arvioitu, että, tilanne mahdollisesti paranisi jos Seinäjoelle saadaan kopterin tukikohta.

Huolimatta siitä, että lääkärikopteri ei tavoiteajassa paikalle ennätä, ei alueella ilman hoitoa ole jääty. Taajama-alueella ambulanssi tavoittaa hälytyspaikan noin kuudessa minuutissa ja haja-asutusalueellakin parissakymmenessä minuutissa.

FinnHemsillä helikopterit ja päivystävä miehistö ovat ympäri vuorokauden välittömässä lähtövalmiudessa. FinnHems valvoo tukikohtien laatu- ja turvallisuuskriteerien täyttymistä sekä vastaa tukikohtapalveluiden hallinnoinnista.

FinnHems on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka toiminnan rahoittaa valtio. Valtionyhtiöllä on kuudella paikkakunnalla tukikohta.

