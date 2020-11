Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maakunnissa voi asua oikein hyvin – Oma koti on investointi, mutta paljon muutakin

Suomen eri osissa asuntojen hinnat vaihtelevat runsaastikin. On tietysti ihan tilastollinen fakta, että pääkaupunkiseudulla, suurissa kaupunegissa ja jopa maakuntakeskuksissa asuntojen hinnat ovat korkeammat kuin maaseutumaisemmissa kunnissa.

Omakotitalokauppa on vaikeata monissa suomalaisissa kunnissa. Se näkyy siinä, että myyntiajat ovat pitkiä ja hinnat eivät välttämättä tunnu olevan myyjän kannalta kohdillaan. Kerrostaloasuntojen myyminen on usein helpompaa.

Koko Suomessa vanhojen omakotitalojen hinnat ovat laskeneet hiukan, kun samaan aikaan pääkaupunkiseudun talot kallistuivat. Maakuntakeskusten tilanne on erilainen kuin ympäröivien kuntien. Tilastojen perusteella tiedetään, että lyhyt matka maakuntakeskukseen parantaa hintaa. Maakuntakeskuksen etuna on sekin, että muuttoliike on usein edullista juuri keskuskaupunkien suuntaan.

Keskipohjalainen kiinteistövälittäjä Manu Purola arvioi lauantain lehdessä, että maaseudun talojen pitkiin myyntiaikoihin saatttaa vaikuttaa myös väärä hinnoittelu. Purolan mukaan talokauppa ei onnistu tunnearvolisällä. Ammattivälittäjät kyllä osaavat arvioida hinnan kohdilleen.

Asunto on yleensä suomalaisten suurin investointi. Suomalaiseen elämäntapaan kuuluu tyypillisesti omistusasuminen. Ensin hankitaan mahdollisesti pieni asunto, sitten oma talo, joka on mielellään uusi ja jossain vaiheessa haluttaisiin taas vaihtaa hissilliseen kerrostaloon. Perhe- ja elämäntilanne vaikuttavat siihen, millainen unelmien koti on.

Asunto on muutakin kuin taloudellinen sijoitus, jonka hinta nousee ja laskee. Ihmiset hankkivat itselleen kodin sieltä, missä haluavat asua, käydä koulua, perustaa perheen, tehdä töitä ja viettää vanhuutensa. Kotiseudullaan viihtyvät ihmiset saattavat jäädä asumaan kotitaloaan eikä silloin mietitä, saako talon kaupaksi kolmenkymmenen vuoden kuluttua. Tässä yhtälössä ei ainut kriteeri ole asunnon arvon muuttuminen, vaikka ei senkään merkitystä pidä vähätellä.

Joskushan jopa paluumuuton syynä voi olla se, että synnyinseudulla pääsee isoon taloon helsinkiläisen kaksion hinnalla. Toisaalta esimerkiksi Kokkolassa kerrostaloasuntojen hinnat kuvastavat sitä, että keskustassa asuminen kiinnostaa.