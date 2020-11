UPM Pietarsaaren tehtaan yt-neuvottelut päätökseen – 18 työpaikkaa lähtee

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

PIETARSAARI

UPM Pietarsaaren yt -neuvottelut ovat päättyneet.

Pietarsaaren tehtaalta katoaa yhteensä 18 työpaikkaa, kun mukaan lasketaan sekä työntekijät että toimihenkilöt.

Työntekijäpuolella neuvottelut johtivat lopulta kymmeneen irtisanomiseen, joista kaksi on niin sanottua suoraa irtisanomista.

– Kahdeksan henkilöä siirtyy työttömyyseläkejärjestelmän piiriin, eli he joutuvat leimaamaan ennen eläkkeelle siirtymistä. Moni on eläkeiän lähellä, sanoo Thomas Melarti, joka on Paperiosasto 52:n puheenjohtaja.

Pietarsaaren tehtaan irtisanomiset ovat osa UPM tehostamisohjelmaa, jonka on määrä johtaa yhteensä 110 työpaikan vähentämiseen kaikilta UPM tehtailta Suomessa.

Työntekijöitä UPM Pietarsaaren tehtaalla on nykyisin 260. Lisäksi työnantajalle jää mahdollisuus ulkoistaa 30 työpaikkaa esimerkiksi kuljetuspuolelta.

Ammattiliitto Pron toimihenkilöiden osuudeksi jää kahdeksan irtisanomista, joista kaksi on suoraa ja kuusi siirtyy työttömyyseläkejärjestelmän piiriin. Neuvottelujen piirissä oli 43 toimihenkilöä.

– Monen työtehtävät muuttuvat, vaikka he saivatkin pitää työpaikkansa, kertoo toimihenkilöiden luottamusmies Terhi Leivo-Holmqvist.

Määräaikaiset toimihenkilöt eivät olleet neuvottelujen piirissä, koska heidän työsopimukset loppuvat joka tapauksessa. Määräaikaisia toimihenkilöitä on toistakymmentä.

– Neuvottelut olivat erikoiset, koska vasta tämän viikon maanantaina saimme lopullisen tiedon siitä, mihin tulokseen työnantaja on tullut. Jäljelle jää paljon miettimistä miten ihmisten työt tulevaisuudessa järjestetään, sanoo Leivo-Holmqvist.