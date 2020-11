Soiten alueella koronatesteihin hakeudutaan alkusyksyä laiskemmin, testimäärät vähentyneet roimasti vilkkaimmista viikoista: "Tietynlaista taisteluväsymystä on ilmassa" – Sadan koronatartunnan raja ylittyi tällä viikolla

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella tehtyjen koronavirustestien määrä on vähentynyt reilusti siitä, mitä luvut olivat vilkkaimpina viikkoina tänä syksynä. Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen on asiasta huolissaan, sillä testimäärien vähentyminen kertoo osittain höllentyneestä suhtautumisesta virustilanteeseen.

– Tällä hetkellä meillä on tehty noin 1 200 testiä viikossa, kun joitakin viikkoja sitten tehtiin jopa noin 3 000 testiä viikon aikana. Selkeästi asenteet ovat muuttuneet ja kun tilanne on jatkunut näin pitkään, niin tietynlaista taisteluväsymystä on ilmassa, Rahkonen sanoo.

Hän korostaa, että testeihin tulisi hakeutua herkästikin.

– On nähtävissä, että oireita saatetaan katsoa kotosalla pitempään kuin aikaisemmin. Pääsääntö on edelleen se, että testeihin tullaan heti, kun oireet ovat alkaneet ja jos testitulos on negatiivinen, niin vasta terveenä lähdettäisiin liikenteeseen.

Rahkonen sanoo, että alueella noudatetaan kuitenkin hyvin esimerkiksi maskisuositusta sekä turvavälejä.

– Kannustan siihen, että jaksettaisiin vielä. Tällä viikolla olemme saaneet positiivisia rokoteuutisia, joten ehkä ensi kesänä tilanne on jo helpompi. Talviaika on vaikea, kun ollaan enemmän sisällä ja riskit korostuvat. Siksi hygienia on tärkeää.

Tällä viikolla Soiten alueella ylitettiin sadan koronavirustartunnan raja. Perjantain tietojen mukaan Soiten alueella on todettu tähän mennessä yhteensä 107 koronatartuntaa, kun huomioidaan kaikki tartunnat pandemian alusta lähtien.

Suurin yksittäinen tautirypäs ilmeni loppuviikolla, kun Kruunupyyn alueella todettiin seitsemän koronavirustartuntaa, jotka liittyvät viime viikonloppuna järjestettyyn perhejuhlaan. Tartuntoihin liittyviä altistumisia on tiedossa yhteensä 60, muun muassa senioriasumisen yksikössä Backebossa ja Rani Plastilla.

Soite suosittelee, että Kruunupyyn alueella vältettäisiin kokoontumisia ja osallistumista harrastustoimintaan viikon ajan, jotta alueen koronavirustilanne saadaan rauhoittumaan ja samalla ehkäistäisiin lisätartuntoja.

– Soiten alueella tilanne on pääsääntöisesti rauhallinen, lukuun ottamatta Kruunupyyn rypästä, joka tekee tilanteesta herkän. Muutokset ovat mahdollisia, ja siksi olemme vedonneet siihen, että nyt oltaisiin tarkkoina ja kotoilun kannalla, jotta tautia ei levitettäisi ja saisimme tartuntaketjut hallintaan, Rahkonen sanoo.

Vaasan sairaanhoitopiirin pohjoisosissa päätettiin tällä viikolla jatkaa tiukempaa suosituslinjaa kuin piirin muissa kunnissa. Korkeintaan 10 hengen kokoontumisrajoitus koskee Pietarsaarta, Luotoa ja Pedersöreä sekä etelämpänä Närpiötä. Luodon ilmaantuvuusluku on yli 500, Närpiössä ja Pedersöressä luku taas on yli 100.