Kala- ja Pyhäjokilaaksossa on tänä syksynä joutunut suden suuhun kahdeksan hirvikoiraa ja yksi ajokoira. Susituhot menevät niin, että jahtikauden alussa susi raateli ajokoiran Pyhäjärvellä. Sen jälkeen sudet tai susi on tappanut kahdeksan hirvikoiraa, kolme Haapajärveltä, kolme Haapavedeltä ja yhden Sievistä ja Merijärveltä.

Merkittävää näissä luvuissa on se, että sama noin neljän suden lauma on tehnyt tuhojaan Pyhäjärvellä, Haapavedellä ja Haapajärvellä. Tavoitin lauantaina Riistakeskus Oulun riistapäällikön Harri Hepo-ojan ja hänen näkemyksensä mukaan tuhojen takana tällä alueella olisi vain yksi neljän suden lauma.

Olen aiemmin lausunut tälläkin kolumnipalstalla, että laumoja voisi olla tuolla alueella useampi. Hepo-ojan mukaan kysymys on kuitenkin suurella todennäköisyydellä yhdestä laumasta, sillä susireviirin halkaisija on 50 kilometriä ja tuohon ympyrään mahtuvat kyllä kaikki tuhot Kuonalta, Jokelasta ja Karsikkaalta.

Miksi sitten koirien suojelun nimissä ei ole haettu vahinkoperusteista poikkeuslupaa. Saamieni tietojen mukaan luvasta on viranomaisten kanssa keskusteltu, mutta metsästäjät ovat jääneet odottamaan lumen tuloa. Lumella metsästäminen on helpompaa. Kuten tiedämme Kalajoen lammastuhoja aiheuttanut hukka on edelleen kaatamatta, sillä mahdolliset vahinkoperusteiset luvat kohdistetaan tarkkaan ja määräajat ovat tiukkoja.

Riistakeskus on riistanhoitoa valvova lupaviranomainen. Emme tiedä, miten riistakeskus mahdolliseen vahinkoperusteiseen lupahakemukseen suhtautuu. Toivottavasti ymmärrystä heruu. Susi kuuluu Suomen luontoon, mutta ihmiselle ja ihmisen omaisuudelle sen ei pitäisi saada aiheuttaa vahinkoa. Ajokoirat ja hirvikoirat ovat arvokkaita ja omistajilleen rakkaita eläimiä ja on ymmärrettävää, että omistajat katsovat niiden perään. Tänä syksynä yksi hirvikoiran omistava perhe saattoi nähdä vierestä karulla tavalla myös sen, ettei petoliivistä ole juurikaan apua. Hirvikoira kuoli suden hampaista saamiinsa vammoihin vaikka kantoi suojaliiviä. Liivi voi hidastaa, mutta se ei näytä estävän koiravahinkoa.

Valtiovallaltakin toivoisi ihan oikeasti ymmärrystä metsästystä kohtaan. Hirviporukat vähentävät liikennevahinkoja ja metsätuhoja. Koira on tärkeä osa metsästystä. Jos koiraa ei uskalleta päästää metsään, hirvenmetsästys vaikeutuu olennaisella tavalla.