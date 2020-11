Suomen rajoilta käännytetään edelleen kymmeniä ihmisiä viikossa – näin matkustusrajoitukset toimivat käytännössä

Liikenne Suomen rajoilla on vähentynyt merkittävästi syksyn aikana, kun matkustusrajoituksia on kiristetty pahenevan koronapandemian takia. Helsinki-Vantaalla tarkastettu matkustajamäärä on nyt yli 15 000 henkilöä vähemmän viikossa kuin kuukausi sitten.