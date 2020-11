Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kristillisdemokraattien Kokkolan osastot nimesivät ensimmäiset kuntavaaliehdokkaansa vuosikokouksessaan lauantaina. Ehdokkaiksi kuntavaaleihin nimettiin tässä vaiheessa Heimo Fiskaali, Päivi Myllykangas, Aki Mäki-Leppilampi, Kari Ranta-Ojala, Satu Tienhaara, Annika Enlund-Piirto, Malena Svenfelt, Hanna-Lea Ahlskog, Reijo Ruotsalainen, Vesa Hynninen, Lazarus Noon, Tuomo Viherjuuri, Mauri Salo, Fredrik Flink, Jaana Kallio, Eetu Raittila, Katja-Maaria Kaakinen, Anna Al-Khafaji, Juhani Orjala ja Göran Björkgård.

– Ehdokasasettelu on edennyt mukavasti ja meillä on hyviä, erilaisia ehdokkaita, joista voi olla ylpeä, osaston puheenjohtaja Jaana Kallio myhäilee.

Tähän asti rinnakkain toimineet Kokkolan suomenkielinen ja ruotsinkielinen osasto päättivät yhdistää toimintansa 1.1.2021 alkaen. Johtokunnan jäseniksi valittiin Eetu Raittila (vpj.), Malena Svenfelt, Raija Norppa, Lazarus Noon, Heimo Fiskaali ja Annika Enlund-Piirto.

– Kuntavaaleissa on etua siitä, että pystymme toimimaan saumattomasti. Kielijaottelun aika on ohi. KD:n tavoite on olla suomen kaksikielisin puolue, Kallio sanoo.