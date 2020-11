Kokkolan kaupungin pääluottamusmiesten mielipidekirjoitus henkilöstömenoleikkauksista: "Lapsiystävällinen kaupunki ei lomauta"

Kokkolan kaupunginhallitus esittää valtuustolle 2,5 miljoonan euron henkilöstömenoleikkausta vuodelle 2021. Tuo summa on suuri ja sen saavuttaminen on todella vaikeaa pelkästään henkilöstömenoista.

Kaupungin talouden korjaaminen pelkästään henkilöstön kustannuksella ei ole reilua, vaan tasapainottamiseen on etsittävä muitakin vaihtoehtoja, kuten investointien lykkäämistä ja veroprosentin nostoa. Myös muiden kaupunkilaisten kuin työntekijöiden on oltava mukana talouden tasapainottamisessa. Henkilöstöedustajille annettiin mahdollisuus esittää vaihtoehtoja vain henkilöstömenoja koskeviin säästöihin. Kaupungin henkilöstö osallistuu jo koko ajan monella tapaa säästämiseen. Kaupungin työntekijöiden henkilöstömäärää on vähennetty ja tehtäviä on lisätty jo vuosia, ilman että sillä olisi ollut palkkaa korottavia vaikutuksia. Samoin tiukka talous kaikilla toimialoilla on jatkunut 10 vuotta.

Vetoamme kaupunginvaltuutettuihin päättäjinä, toimikaa järkevästi ja välttäkää kaupunkilaisten palveluja heikentävät menoleikkaukset. Ne voivat toteutuessaan johtaa henkilöstön lomautuksiin sekä palvelujen kuukausien pituiseen heikentymiseen. Säästösopimukset ja varsinkin lomautukset tarkoittavat useimmiten sitä, että työssä olevien taakka kasvaa kohtuuttomaksi. Ylikuormitus johtaa pitkään jatkuessaan uupumisiin ja sairauspoissaoloihin. Vaikutukset näkyvät kaupunkilaisille, perheille ja yrityksille palvelujen saatavuudessa ja laadussa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Varhaiskasvatuksessa on henkilöstömitoitus, eikä siitä voi lain mukaan tinkiä. Kasvatuksen, hoidon ja toiminnan taso laskee, kun henkilöstöä on poissa. Samoin opetuksessa on noudatettava opetussuunnitelmaa ja annettava lähiopetusta ja oppimisen tukea turvallisesti joka päivä. Lomautus heikentää oppilaiden työrauhaa ja turvallisuuden kokeminen huononee pitkäksi aikaa.

Lapsiystävällinen kaupunki ei lomauta. Valtion Korona-tuet ovat tarkoitettu korvaamaan kaupungin kuluja ja kevään aikaisia puutteita monissa palveluissa erityisesti oppimisessa tukipalveluineen. Nytkö aiheutetaan uusia vajeita palveluissa omilla toimilla? Korona-aika voi jatkua vielä ja pahentua, jolloin lomautus aiheuttaa todella paljon vaikeuksia.

Kokkolan kaupungin

pääluottamusmiehet

Timo Rajaniemi, JUKO

Päivi Koivusalo, SUPER

Tarja Rusila, TEHY