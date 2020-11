Vaasan sairaanhoitopiirissä kaksi uutta koronavirustartuntaa – Kahden viikon ilmaantuvuusluku nyt enää 39

Vaasan sairaanhoitopiirissä on ilmennyt kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä on siten 1 061.

Pienenevän ilmaantuvuusluvun perusteella epidemiatilanne on rauhoittumaan päin piirin alueella. Kahden viimeisimmän viikon ilmaantuvuusluku on 39 tapausta 100 000:ta ihmistä kohden. Epidemia toki on yhä kiihtymisvaiheessa Vaasan sairaanhoitopiirissä.

Näytteitä otettiin maanantaina 220. Sitä myötä otettujen näytteiden yhteismäärä ylitti 25 000 näytteen rajan.