Kokkotyö-säätiöllä yli 400 000 euron verovelka – Takaisinmaksu on jo aloitettu, mutta lisäpääomaa pyydetään säätiön perustajilta



Kokkotyö-säätiön vuoteen 2020 on mahtunut talouden osalta vain vähän auringonpaistetta.

Kokkotyö-säätiön vuoteen 2020 on mahtunut talouden osalta vain vähän auringonpaistetta.

Kokkotyö-säätiöön tehdystä verotarkastuksesta ilmenee, että säätiöllä on maksamattomia arvonlisäveroja vuosilta 2017–2019 yhteensä 408 000 euroa. Vuosien 2017–18 verovelka on 251 000 ja viime vuoden osuus on 157 000 euroa, kertoo Kokkotyö-säätiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Järvenpää.