Lestijärvi pitää rakennustarkastajavalitusta aiheettomana

Lestijärven kunnanhallitus toivoo, että Vaasan hallinto-oikeus käsittelisi nopeasti rakennustarkastajan virkavalinnasta tehdyn valituksen. Valitsematta jäänyt Hannu-Pekka Honkanen toimitti 10.9. tehdystä valinnasta valituksen oikeuteen lokakuun lopussa.

Honkanen vaatii, että kunnanvaltuuston tekemä valintapäätös on kumottava vääränä ja lakien vastaisena. Lisäksi hän vaatii, että hänet on valittava Lestijärven kunnan rakennustarkastajan virkaan ja Lestijärven kunnan on korvattava hänelle kertyneet kulut viran hausta ja valituksesta.

Lestijärven kunnanhallitus toteaa lausunnossaan Vaasan hallinto-oikeudelle, että valituksen perustelut perustuvat olettamuksiin sekä epäluuloihin, jotka eivät pidä yhtä asioiden todellisen käsittelyn kanssa. Honkanen jäi muista haastatelluista hakijoista jälkeen ansiovertailussa, jossa pisteytettiin hakemuksen ja ansioluettelon tietojen lisäksi noin tunnin kestäneessä haastattelussa tullut vaikutelma hakijasta.

Valituksi tuli diplomi-insinööri Juha Timo Lappajärveltä. Valinta oli yksimielinen ja varalle ei valittu ketään.