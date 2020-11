Päivän leffapoiminnat: Haavoittunut pakolainen jää etäälle leijumaan maagisessa draamassa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

 Syyrialaispakolainen Aryan (Zsombor Jéger) haavoittuu Unkarin rajalla, mutta huomaa, että osaa lentää. Hetki on huikea, ja ohjaaja Kornél Mundruczó järjestää monta lisää. Harmi vain, että kokonaisuus jää Aryanin kanssa leijumaan jonnekin fantasian, toimintapaukkeen ja sosiaalisen kommentoinnin välisiin pilviin. Ohjaaja lumosi Valkoisessa jumalassa Budapestin koirien kapinalla. Tällä kertaa olo jää etäiseksi. Ensiesitys. (Unkari 2017)

Yle Teema klo 22.15

 David Zucker on parodiaelokuvan konkari: nimi Hei me lennetään -leffojen ja Mies ja alaston ase -sarjan takaa. 2000-luvulla lajissa ovat huutonaurut hiipuneet, ja Zuckerkin päätyi Scary Movie -elokuvien liukuhihnalle. Kolmososan ajoitus on kyllä sikäli sopiva, että Matrix-trilogia esitettiin kolmena edellisenä maanantaina. Sen lisäksi mietoa ivamukelmaa irtoaa myös Ringistä, 8 Milesista, The Otherista ja George W. Bushista. (USA 2003)

Sub klo 21.00

 Sylvester Stallonen tähdittämä toimintajännäri lukeutuu yhä Renny Harlinin top 3 -ohjauksiin. Alkupuolella otetaan Kalliovuorten korkeuksista huippaukset irti. John Lithgow ja muut konnat pakottavat vuorikiipeilijä Gaben auttamaan vuoristoon pudonneen ryöstösaaliinsa etsinnöissä. Sitä myötä Harlin lankeaa vanhaan syntiinsä: pakonomainen väkivalta nakertaa leffalta luonteen. Ne vuoretkin unohtuvat. (USA 1993)

TV5 klo 22.00