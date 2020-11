Parkkisakko nousemassa 50 euroon Kokkolassa – Nykyistä 40 euron virhemaksua ei pidetä riittävän tehokkaana

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Kokkolan rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle pysäköintivirhemaksun korottamista 50 euroon. Nykyinen virhemaksu on 40 euroa.

Asia on esillä lautakunnan kokouksessa keskiviikkona 18. marraskuuta.

Esityksen mukaan virhemaksuihin tarvitaan korotusta, koska kaupungin keskustassa paikkoja on niukasti tarjolla ja niihin tarvitaan kiertoa. Kokkolassa on lisäksi pidennetty kiekoillisia pysäköintiaikoja yhdestä tunnista kahteen tuntiin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt pysäköintitaksojen tarkistamisesta helmikuussa 2019.

Kaupunkilupapäällikkö Minna Väisäsen valmistamassa esityksessä todetaan, että pysäköinninvalvonnan ennalta ehkäisevä vaikutus edellyttää riittävän korkeaa virhemaksua.

Esityksen mukaan nykyinen 40 euron virhemaksu ei ole enää riittävän tehokas ehkäisemään virhepysäköintiä.

Virhemaksun suuruus vaihtelee paikkakunnittain. Esimerkiksi Vaasassa se on 50 euroa. Oulussa virhemaksu on alueesta riippuen joko 50 tai 60 euroa. Järvenpäässä virhepysäköinnistä kirjoitetaan 60 euron maksu.

Kunnat saavat päättää pysäköintivirhemaksun suuruudesta.

Lain mukaan maksu on 20 - 60 euroa, mutta jos kunnan eri osissa peritään erisuuruista pysäköintimaksua, enimmäismäärä on 80 euroa siinä osassa, jossa pysäköintimaksu on suurin.

Pysäköintivirhemaksujen lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta tarkastelee samassa kokouksessa pysäköintihintoja eri puolilla kaupunkia.

Pysäköintivirhemaksun korottaminen vaatii sekä kaupunginhallituksen, että sisäministeriön hyväksynnän.

//Korjattu 17.11 kello 20.49 lautakunnan kokouspäiväksi keskiviikko.