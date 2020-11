Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

KOKKOLA

Kokkolan kaupunki teki vahingossa markkinointimokan, joka on herättänyt hilpeyttä erityisesti ruotsinkielisessä mediassa ja sosiaalisen median kanavilla.

Kaupungin Facebook-sivulle ilmestyi kuva, jonka tarkoituksena oli viestiä kaupungin lapsiystävällisyydestä.

Kuvassa on kokkolalaisen suunnittelijan Elina Warstan piirtämä kuutti. Tekstissä lukee Kokkola, mutta kun kirjaimet on sijoitettu kahdelle riville ja O-kirjaimet on korvattu U-kirjaimen muotoisilla sydämillä, teksti voidaan lukea muodossa Kuk Kula.

Kuva oli tarkoitus lukea suomeksi, mutta Kokkola on kaksikielinen kaupunki.

Kuk on ruotsinkielinen slangisana, joka tarkoittaa miehen sukupuolielintä ja Kula tarkoittaa kuulaa. Väärinkäsitys oli valmis.

Kokkolan kaupungin markkinointipäällikkö Päivi Korpisalo pahoittelee tapahtunutta Östebottens Tidningissa, joka uutisoi asiasta ensimmäisenä.

– Olemme jo vetäneet kuvan pois sosiaalisen median kanaviltamme. Pahoittelen tapahtunutta, Korpisalo sanoo Österbottens Tidningin haastattelussa.

Korpisalon mukaan kuva käytiin läpi työryhmässä ennen sen julkaisua, eikä kukaan kiinnittänyt erityistä huomiota sen kirjoitusasuun.

Kuva hyväksyttiin, vaikka työryhmän jäseninä on ruotsinkielisiä henkilöitä.

– Kukaan meistä ei voinut edes kuvitella näkevänsä kuvassa muuta kuin Kokkolan, sanoo Korpisalo.

Kuva ilmestyi Kokkolan some-kavanalle tiistaina, ja samana iltana se poistettiin sieltä.