Kalajoki kaupan sijoituskohteena kiinnostaa: Kiinteistö Oy Kalajoen Merran koko osakekanta päätetty myydä Cibus Re-tail Finland 1 Oy:lle – Kirjasto- ja kulttuuritilat jäävät edelleen kaupungin omistukseen



Kalajoen keskustassa sijaitsevan Kiinteistö Oy Kalajoen Merran koko osakekanta on päätetty myydä Cibus Re-tail Finland 1 Oy:lle. Ostaja on merkittävä kaupan alan kiinteistöjen omistaja, jolla on Suomessa omistuksessaan jo useita eri kaupan toimijoiden kiinteistöjä.