Kasvomaskisuositus jatkuu Pohjanmaalla vuoden loppuun – Pietarsaaren seudulla suositellaan edelleen korkeintaan 10 hengen kokoontumisia

Jos halutaan kokoontua, on se suositeltavaa tehdä alle 10 hengen ryhmissä ja mahdollisesti etäyhteyksiä hyödyntäen.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotti niin ikään keskiviikkona, että Pohjanmaalta sen piiriin kuuluvassa Kruunupyyssä on voimassa vahva suositus välttää yli 10 hengen aikuisten kokoontumisia. Vahva suositus on voimassa 30.11.2020 saakka.

Yksityistilaisuuksien järjestämisessä jatkuu vahva suositusta korkeintaan 10 henkilön kokoontumisesta edelleen Luodossa, Pedersöressä, Pietarsaaressa sekä Närpiössä ja nyt myös Uudessakaarlepyyssä. Jatkettu suositus on voimassa 2.12.2020 saakka, jonka jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen.

– Olemme saaneet paljon kyselyitä kasvomaskisuosituksen jatkosta. Nyt tehty päätös suosituksen jatkamisesta on ennaltaehkäisevä toimenpide, sillä tautia esiintyy edelleen alueella. Hitaasti laskuun saadut tartuntaluvut voivat kääntyä nopeasti nousuun, jos lieventäviin toimenpiteisiin ryhdytään liian nopeasti, perustelee ryhmän puheenjohtaja Marina Kinnunen.

Kuitenkin suunta virustartuntojen määrässä on tällä hetkellä oikea. Vaasan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku on 14 viimeisen vuorokauden ajalta 39. Korkeimpia luvut ovat Luodossa, Uudessakaarlepyyssä, Närpiössä ja Pietarsaaressa.

Koronakoordinaatioryhmä totesi yleiseen tilannekuvaan liittyen, että tartuntaketjuissa on ollut jonkin verran lisääntyvästi tunnistamattomuutta. Ikääntyneitä, yli 60-vuotiaita, on ollut sairastuneissa hieman enemmän, mikä voi jatkossa johtaa sairaalahoidon tarpeen kasvuun.

Viimeisen viikon aikana uusia koronavirustartuntoja on ilmennyt 48 kappaletta, joista noin 30 on todettu alueen ulkomaisella kausityövoimalla. Kausityövoiman tartunnat sekä karanteenin aikaiset jatkotartunnat ovat näkyneet luvuissa erityisesti Pohjanmaan pohjoisosissa.

Ryhmä toteaa, että maakunnan koronavirustilanne on viikon aikana muuttunut rauhallisempaan suuntaan alueen pohjoisosassa sekä Närpiössä, joissa molemmissa tilanne näytti vielä viikko sitten huolestuttavalta.

Ulkomaista työvoimaa koskevaa ohjeistusta tarkennettiin

Ulkomailta saapuneiden kausityöntekijöiden on suositeltavaa olla maahan saapumisen jälkeen ja ennen työn aloitusta 10 vuorokautta omaehtoisessa karanteenissa. Mikäli työntekijää ei ole testattu maahan saapumisen yhteydessä lentoasemalla, on suositeltavaa, että työntekijä testataan omaehtoisen karanteenin aikana myös siinä tapauksessa, että työntekijä on oireeton.

Koronavirustestauksen toteuttaa se kunta, jonka alueella kausityöntekijä työskentelee. Mikäli työntekijälle ilmaantuu omaehtoisen karanteenin aikana covid-19 -infektioon liittyviä oireita, on suositeltavaa, että työntekijä myös tuolloin testataan.

Vaikka testin tulos olisi negatiivinen, on suositeltavaa, että työntekijä jatkaa omaehtoista karanteenia suositellun ajan (10 vrk) loppuun saakka.