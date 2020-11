Lukijan mielipide: Jengiväkivalta ei ole uusi ilmiö

Yleensä on niin, että kun jostain asiasta tulee uutinen, se ikään kuin kasvaa itseään isompiin mittoihin. Kun uutinen sitten käy aiheeksi ihmisten kahvipöytä- ym. muihin keskusteluihin, tulee asiasta dramaattisempi kuin se itseasiassa on.

Näin myös viime aikoina kun uutiset kertoivat ns. jengiväkivallasta. Se on saanut kaikki mahdolliset hyysääjätädit ja -sedät liikkeelle. Ja tukee myös eräiden liikkeiden poliittista agendaa. Ja vaikka nyky-suomalainen yhteiskunta panostaa nuorten tulevaisuuteen ja hyvinvointiin enemmän kuin koskaan historiansa aikana, perustellaan asiaa ”syrjäytyneisyydellä” tai sen uhalla. Näinköhän on?

Itse asiassa ilmiö ei ole mitenkään uusi. Kaikenlaista jengiytymistä ja katuväkivaltaa tunnetaan ihan yhtä pitkältä ajalta kuin kirjoitettua historiaa. Eniten sitä on aina esiintynyt luonnollisesti siellä, missä asuu paljon ihmisiä pienellä alalla. Suurissa kaupungeissa siis. Mutta kyllä sitä maaseudullakin on aina osattu. Minunkin lapsuus- ja nuoruusaikaan kuuluivat eräänlaiset ”jengit”, jotka niittivät mainetta ja kunniaa kulkemalla tappelemassa ympäri maakuntaa erinlaisissa huvitilaisuuksissa.

Ainakin vielä viime vuosisadalla olivat erilaiset kylätappelut osa suomalaista kulttuuria, siinä kuin pesäpallo ja kansantanhutkin. Saattoi olla jopa kunnia mennä viikonlopun jälkeen töihin nenä poskella tai silmä mustana. Sillä kyllä eräänlainen nuorten miesten agressiivisuus kuuluu ihmisluontoon. Miksei toki nuorten naistenkin. Kyllä hekin tapella osaavat, joskaan se ei ole aivan yleistä kuin miehillä. Se on perimässä. Onhan ihminen biologisesti lihaa syövä peto. Jonka on ollut osattava saalistaa ja puolustautua.

Tulee toisinaan miettineeksi, kun näitä keskusteluja kuunteleepi, että minkä sortin syrjäytymisilmiöstä saattoi olla kyse aikoinaan kun Häjyiksi kutsutut jengit terrorisoivat Etelä-Pohjanmaan maaseutua aikoinaan kuuluisan Antti-parin johdolla. Ainakin Antit itse, Isotalo ja Rannanjärvi olivat isojen talojen poikia ja isäntämiehiä. Talon työt vain ei isommin kiinnostaneet. Mieluummin he varastelivat viljaa viinan keittoon. Eikä maantierosvous ja muutkaan laittomuudet vierasta olleet. Ja tietenkin he tappelivat, niin että ruumiitakin tuli. Ja kuten aina on ollut, saivat he myös kaikkien kaltaistensa tavoin nöyrien mielistelijöiden lauman ympärilleen. Jotka seurasivat heitä laittomuuksien tiellä. Sillä niin ajattelematon laumaeläin on ihminen, että tarpeeksi karismaattisen johtajan perässä menee mihin hölmöyksiin tahansa. Siitä ovat kaikki julmat sodat läpi historian hyvä esimerkki.

Mistä siis johtuu nykyajan jengiväkivalta? Samasta kuin kautta historian. Siihen on myös yhteiskunnan voitava puuttua. Vaikka kovalla kädellä. Sen tehtävä on taata jäsentensä turvallisuus.