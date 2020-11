Suomessa 20 000 koronavirustartunnan raja rikki – Vaasan sairaanhoitopiirissä neljä uutta tartuntaa, Soitessa yksi

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueelta on raportoitu torstaina yhdestä uudesta koronavirustartunnasta. Tartuntoja on epidemian alusta lähtien diagnosoitu 115 kappaletta.

Uusin tartunta liittyy aikaisempaan Kruunupyyn tartuntaketjuun, Soitesta kerrotaan. Myös eilen uutisoiduista tartunnoista toinen on varmistunut liittyvän Kruunupyyn ketjuun.

Tartunnat lähtivät leviämään perhetapahtumassa, josta on nyt yhteensä todettu 15 tartuntaa.

Torstaina kokoontunut Soiten koronavalmiusryhmä otti kantaa pikkujoulujen viettoon. Ryhmä suosittaa ko­ro­na-ai­ka­na juh­lien viet­toa etä­ta­pah­tu­mi­na, mas­ki­suo­jauk­sin ja asiaan­kuu­lu­vin va­ro­toi­min jär­jes­tet­ty­nä. Esi­mer­kik­si yri­tyk­set voi­vat jär­jes­tää ta­pah­tu­mia ja tar­joi­lu­ja hen­ki­lö­kun­nal­leen ra­vin­to­loi­den nou­to- ja ca­te­ring­pal­ve­lui­den avul­la, koronavalmiusryhmästä vinkataan.

Epidemian ollessa pe­rus­ta­sol­la on nou­da­tet­ta­va hy­gie­niaoh­jei­ta, mas­ki­suo­si­tuk­sia ja tar­peet­to­mien lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä.

Keski-Pohjanmaan alueellinen Covid-19 -viranomaistyöryhmä päätti keskiviikkona, että Kruunupyyn tautitilanne edellyttää erityistoimenpiteitä, jotka tarkoittavat, että Kruunupyyn kunnan alueella tulee välttää yli 10 hengen aikuisten kokoontumisia. Vahva suositus on voimassa 30.11.2020 asti.

Aiemmin linjattuja Kruunupyyn sote-yksiköiden rajoituksia jatketaan myös 30.11.2020 saakka:

Solgårdenin asumispalveluyksikössä tiukennettu vierailurajoitus.

Regnbågenin toimintakeskuksessa erityisjärjestelyt.

Kaikissa Kruunupyyn alueen tehostetun palveluasumisen yksiköissä rajoitetaan vierailuja.

Kruunupyyn alueen asiakaskuljetuksien yhdistelystä luovutaan.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu torstaina puoleen päivään mennessä neljä uutta koronavirustartuntaa. Tapausten kokonaismäärä on nyt 1 070.

Vaasan sairaanhoitopiiri on edelleen koronaepidemian kiihtymisvaiheessa, vaikka tautitilanne on helpottanut varsinkin Vaasan seudulla. Kahden viikon ajalta taudin ilmaantuvuusluku on nyt 39 sataatuhatta asukasta kohti.

Pietarsaari, Pedersöre, Luoto ja Uusikaarlepyy kuuluvat Keskipohjanmaan levikkialueen kunnista Vaasan sairaanhoitopiiriin.

Koko Suomessa ylittyi tänään 20 000 varmistetun koronatartuntatapauksen raja. Uusi tartuntoja on tullut vuorokaudessa 351 kokonaismäärän ollessa nyt 20 286.

Ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Suomessa 54,1 tartuntatapausta 100 000 asukasta kohden.

//uutista korjattu klo 12.49 myös Soiten alueella yksi uusi tartunta torstaina, klo 13.09 täydennetty Kruunupyyn rajoitusten jatkolla//