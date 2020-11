Kokkolalaiselle Jyrki Portinille vuoden 2020 Pohjanmaan taidepalkinto – valokuva- ja äänitaiteilijan teokset sykkivät luonnon rytmissä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan taidetoimikunta on myöntänyt vuoden 2020 Pohjanmaan taidepalkinnon kokkolalaiselle valokuva- ja äänitaiteilija Jyrki Portinille. 5 000 euron suuruinen palkinto jaettiin perjantaina Kokkolassa.

Portin sanoo palkinnon olevan kova yllätys.

– Mutta mieluisa sellainen. Ei näitä osaa odottaa.

Palkinto myönnettiin erityisesti Portinin valokuvataiteilijuuden perusteella. Pohjanmaan taidetoimikunnan palkintoperusteluissa mainitaan Portinin jättäneen näkyvän jäljen valokuvataiteeseen sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Teoksissaan Portin pyrkii vähäeleiseen ja monella tasolla liikkuvaan ilmaisuun. Kuvaajana häntä kiehtovat aika ja sen kuluminen. Kuvatessaan hän käyttää neulanreikätekniikkaa, klassisia palkkikameroita tai keskikoon kameroita.

Taidetoimikunta nostaa esiin K. H. Renlundin museossa Kokkolassa vuonna 2019 nähdyn laajan Maan aika -näyttelyn. Se oli Portinin vuosien mittainen henkilökohtainen matka ympäristön ja luonnon jatkuvuuden kokemuksesta. Luonto ja ympäristö ovatkin toistuva teema hänen tuotannossaan.

– Kaikessa tekemisessäni on pitänyt kuulua valtimon syke, luonnon rytmi. Sen, mitä esitän, pitää olla nähtyä ja koettua, jalat maassa, Portin kuvaa.

Portin on vaikuttanut myös laajemmin valokuvauksen asemaan. Hän oli alusta saakka mukana Pohjanmaan valokuvakeskuksen toiminnassa ja kuului sen hallitukseen 15 vuoden ajan.

– Valokuva on vakiinnuttanut asemansa Pohjanmaalla. Se on noussut samalle viivalle kuin isoissa keskuksissa, Portin arvioi kehitystä.

Portin on kuulunut myös mm. K.H.Renlundin Taidemuseon taidehankintatyöryhmään, Pohjalaisen Taiteilijaliiton johtokuntaan ja Visu Galleria hallitukseen sekä ollut Pohjanmaan taidetoimikunnan jäsen.

Taidepalkinnon yhteydessä Pohjanmaan taidetoimikunta mainitsee Portinin poikkitaiteellisen työskentelyn, jonka myötä hän yhdistää teoksissaan kuvaa, tekstiä ja ääntä.

– Poikkitaiteellisuus on ollut mukana pitkään. Ensimmäinen teos, jossa oli ääni, taisi olla vuoden 2002 Kaiku - Metsän kuvasalkku. Siitä lähtien se on ollut mukana aina, Portin sanoo.

Hän käytti aluksi muiden tekemää ääntä, mutta vähitellen siirtyi tekemään myös omaa musiikkia nimellä Aarniseppä. Aarnisepän musiikissa kuuluvat analogisen elektroniikan ohella erilaiset akustiset äänet, kuten luonnosta tehdyt kenttänauhoitukset, itse tehdyt paimensoittimet, lyömäsoittimet ja puhaltimet.

Aarnisepän seuraava levy ilmestyy ensi vuonna.

– Se on vähän sellainen kalevalahenkinen, levyn nimi on Antero Vipusen paluu. Vinyylijulkaisu on tulossa, Portin kertoo.

Vuonna 2021 Portin tuo nähtäville myös valokuviaan Lapuan taidemuseoon, jossa järjestetään Lapuan taiteilijaseuran 50-vuotisjuhlanäyttely.

Pohjanmaan taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

