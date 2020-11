Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Keskipohjalaiset kulttuuriperintöreitit on nyt koottu yhteiseksi kirjaseksi.

Keskipohjalaiset kulttuuriperintöreitit -kirjanen perustuu Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa vuosina 2007-19 luotuun Genius Loci -verkkosivustoon, johon koottiin laajalla yhteistyöllä satoja keskipohjalaiseen kulttuuriperintöön kuuluvia kohteita.

Mobiilisti toimivan sivuston tarkoituksena on edistää ”paikan hengen” tuntemusta virtuaalisessa muodossa, mutta myös toimia apuvälineenä kohteisiin tutustumiseen paikan päällä. Osa kohteista on koottu reiteiksi, joita seuraillen on luontevaa tutustua tiettyyn teemaan tai alueelliseen ilmiöön.

Kirjasessa esitellään näistä reiteistä kahdeksan, jotka sijoittuvat eri puolille historiallista Keski-Pohjanmaata. Reiteillä pääsee tutustumaan muun muassa perinteikkäiden pappiloiden rakennuksiin ja elämänmuotoon, Kaustisen rikkaaseen musiikkiperinteeseen sekä metsänvartijoiden ja tervapolttajien värikkäisiin tarinoihin. Esimerkiksi Toholammille sijoittuva Rautareitti tutustuttaa toisen elintärkeän raaka-aineen tuotantoon ja jalostukseen, jonka tuotteita vietiin ulkomaille asti.

Kirjasen tarkoitus on houkutella niin matkailijat kuin paikalliset asukkaatkin omatoimisiin tutkimusmatkoihin keskipohjalaisen kulttuuriperinnön pariin. Kaikista kohteista löytyy lisää tietoa, kuvia ja lähteitä Genius Loci -sivustolta. Sivustolla on lisäksi runsaasti reitteihin sisältymättömiä kohteita, joihin voi luonnollisesti tutustua myös paikan päällä oman mielenkiinnon mukaan.

Kirjasen ovat toimittaneet Pertti Hyttinen ja Kari Ilmonen. Tekstit on laatinut pääosin Kari Ilmonen yhteistyössä paikallisten kotiseututiimien kanssa. Paikkakertomukset pohjautuvat sekä kirjalliseen että suulliseen perimätietoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kirjanen on toteutettu EU:n Leader-hankkeena Pirityiset ry:n toiminta-alueella. Sitä ovat rahoittaneet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, valtio ja Chydenius-Instituutin kannatusyhdistys.