"Vaikka korona rajoittaa edelleen elämää, on keikkoja tiedossa nyt joulua lähestyttäessä" – Heli Uusimäki työskentelee arkipäivät Centrialla laulunopettajana, mutta illat ja viikonloput kuluvat kuoro- ja yhtyelaulun parissa.



Heli Uusimäen työhuoneen tärkein kaluste on sähköpiano. Myös nurkassa häämöttävä jumppakeppi on tärkeä apuväline laulajan ryhdin avaamiseksi.

Mitä kaikkea teet musiikin saralla? – Olen Centrialla rytmimusiikin laulunlehtorina. Se on pää- ja päivätyöni. – Kuoronjohtajana olen tällä hetkellä So Many Sistersissä sekä varajohtajana Kokkolan Lauluveikoissa.